Film 'Dražen' naprasno povukli s filmskog festivala u Srbiji: 'Došlo je do nesuglasica u timu'

Biografski film 'Dražen', koji prikazuje život legendarne košarkaške ikone Dražena Petrovića, trebao je biti prikazan na filmskom festivalu u Beogradu, no iznenada je povučen iz programa. Kako je pojasnila Darja Bajić Božović, direktorica Balkanskog festivala filmske režije, razlog povlačenja bila je najava da će film predstaviti redatelj Danilo Šerbedžija, što su zagrebački producenti smatrali spornim.

- Mjesecima smo razgovarali o prikazivanju filma na festivalu i ni u jednom trenutku nije bio naglašen uvjet da Šerbedžija nije dobrodošao da predstavi film. Festival ostaje pri svom pozivu Šerbedžiji - ne želimo ga ni na koji način opozvati. Jako nam je žao, nanesena je šteta festivalu jer film ima visoku kvalitetu - izjavila je Bajić Božović za Blic.

Vinko Brešan, član žirija u kategoriji „Povratak žanru“, osvrnuo se na dodatne nesuglasice unutar tima, istaknuvši da je došlo do problema zbog toga što je jedan autor potpisan kao koredatelj, dok producenti tvrde da je drugi autor stvarni redatelj.

Film potpisuju redatelji Danilo Šerbedžija i Ljubo Zdjelarević (kao koredatelj), dok je scenarij napisao Ivan Turković-Krnjak. Producenti projekta su Ljubo Zdjelarević i Ivor Šiber.

Podsjetimo, 'Dražen' donosi intimni prikaz života Dražena Petrovića - od njegovih prvih koraka na parketu u rodnom Šibeniku, preko zvjezdanih trenutaka u Europi i SAD-u, do prerane smrti u prometnoj nesreći 1993. godine u Njemačkoj. Film je sniman na autentičnim lokacijama poput Šibenika, Zagreba, New Jerseyja i New Yorka, nastojeći što vjernije prenijeti Draženovu životnu priču.

Kada je početkom studenoga 2024. stigao u kina, Dražen je ostvario najuspješnije kino otvaranje za jedan hrvatski film u posljednjih deset godina.