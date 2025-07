Film 'Fiume o morte!' rasprodao dvorane i osvojio Pulu, Keno za 24sata: Živimo ono što pričamo

Večeras je sve u znaku filma 'Fiume o morte!', koji je već osvojio publiku, rasprodao dvorane i pokrenuo lavinu emocija! Snimljen s dušom, odigran srcem - priča koja se ne zaboravlja. Na slici je ekipa koja je stvarala povijest. Ne glumimo samo u filmu - mi živimo ono što pričamo, bio je uzbuđen Ćenan Beljulji zvani Keno.

Vozi kamion Čistoće u Rijeci i sedam godina je statist te jedan od glavnih glumaca u filmu Igora Bezinovića "Fiume o morte!". I cijela ekipa bila je raspoložena kad se u subotu zaputila na 72. Pulski filmski festival, gdje je premijerno prikazan dokumentarni film o kojemu se ne prestaje pričati otkad je na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu imao svjetsku premijeru i osvojio nagradu FIPRESCI za najbolji film natjecateljskog programa.

Pula: Projekcija filma "Fiume o Morte!" na Pula Film Festivalu | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Prije početka projekcije filma, koji konkurira za Zlatnu arenu, redatelju Igoru Bezinoviću dodijeljena je nagrada "Vedran Šamanović". Iako je kiša počela padati usred projekcije, publika je ostala do kraja i ispratila film do posljednjega kadra. Dokumentarac je potukao i rekorde gledanosti za domaći dokumentarni film s 27.052 gledatelja od osamostaljenja te još igra u nezavisnim kinima diljem Hrvatske za sve one koji ga još nisu stigli pogledati.

- Jednog lijepog dana čovjek je došao i pitao me bih li ja bio glavni glumac. Rekao sam si: 'Pa ovaj nije normalan' i odmah se ugrizao za jezik. Pomislio sam ako me to pita, valjda nešto vidi u meni, a ja sam vidio dobar honorar. Odgovorio sam mu da nema boljeg čovjeka od mene. I da me nikad režiser to nije pitao. Nije mi bilo lako glumiti fašista, i ja sam manjina - ispričao nam je Keno u veljači kako je dobio ulogu talijanskog pjesnika i zagovaratelja rata Gabrielea D'Annunzija, koji je prije stotinjak godina zauzeo Rijeku.

Foto: Facebook