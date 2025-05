Prvi film Diega Cespedesa osvojio je nagradu u Cannesu

Radnja filma smještena je u rane osamdesete godine i usredotočena na queer obitelj u Čileu i početak epidemije AIDS-a.

- Ova nagrada ne slavi savršenstvo. Slavi taj strah, tu tvrdoglavost da još postojimo baš takvi kakvi jesmo, čak i kada to drugima stvara nelagodu - rekao je Cespedes (30) primajući nagradu.

Foto: Stephane Mahe

Ovogodišnja sekcija 'Izvjestan pogled', koja se obično fokusira na art filmove, bila je iznimno jaka s nekoliko obećavajućih redateljskih debija glumaca, među kojima su Scarlett Johansson, Harris Dickinson i Kristen Stewart.

"Once Upon a Time in Gaza", film koji prati dilera droge nižeg ranga i njegova podređenog u toj priobalnoj enklavi u godini u kojoj je ondje vlast preuzela islamistička skupina Hamas, osvojio je nagradu za režiju uručenu palestinskim filmašima, blizancima Arabu i Tarzanu Nasseru.

Foto: Manon Cruz

Mračna komedija kolumbijskog redatelja Simona Mese Sota koja istražuje svijet umjetnosti, "A Poet" osvojila je drugu nagradu žirija.

Frank Dillane, koji glumi u Dickinsonovom vrlo dobro primljenom debitantskom filmu o jednome beskućniku, "Urchin", dobio je nagradu za najbolju izvedbu zajedno s Cleom Diarom, koja glumi u filmu portugalskog redatelja Pedra Pinha, "I Only Rest in the Storm" i bavi se istraživanjuen neokolonijalizma.

Nagrada za najbolji scenarij pripala je britanskom redatelju Harryju Lightonu i njegovoj neobičnoj romansi "Pillion" s Alexanderom Skarsgardom.