Film o J. Lo ubrzo na Netflixu: 'Želim dati sadržaj, ne samo da tresem svoju je..nu stražnjicu'

Jedva čekam, govore vjerni pratitelji latino pjevačice Jennifer Lopez (52), čiji autobiografski film izlazi 14. lipnja na Netflixu. Objavljen je trailer iz kojeg se može vidjeti da će radnja filma govoriti dosta i o njezinu nastupu na SuperBowlu 2020., nakon kojeg nas je svjetska pandemija zatvorila u kuće.

- Sve za što sam radila u filmovima, glazbi i modi tek se počelo događati - rekla je Lopez, osvrnuvši se na nominaciju za Zlatni globus za ulogu u filmu 'Halster'.

No, to su samo neka od priznanja koje je dobila te godine. Primila je CFDA-ovu nagradu Fashion Icon i razbila internet nakon što je prošetala pistom na Milanskom tjednu mode noseći kultnu Versaceovu haljinu.

- Živjela sam u očima javnosti i vjerovala sam u mnogo toga što su rekli - iskrena je Lopez.

- Imala sam vrlo nisko samopoštovanje. Morao sam stvarno shvatiti tko sam i vjerovati u to, a ne vjerovati ni u što drugo - kaže.

- Ovo radim, ne za nagradu. Radim na tome da se povežem s ljudima i natjeram ih da osjećaju stvari jer želim nešto osjetiti - kaže te dodaje kako je prije nastupa na Super Bowl bila jako nervozna.

- Pokušavam dati nešto što je sadržajno, ne samo da mi tresemo svoje je**** stražnjice - kaže Lopez za Glamour magazin.

- Cijeli život borim se da me se čuje, da me se vidi - zaključila je i najavila dokumentarac.

Njen život posljednjih mjeseci opet je kao sa filmskog platna. Jennifer je nedavno rekla 'da' na prosidbu svoje stare ljubavi, glumca Bena Afflecka (49).

- Jednostavno se osjećam jako sretno i sretno što sam u vezi koja je puna ljubavi, i želim učiniti sve što mogu da to zaštitim. Zaslužuje to, stvarno zaslužuje. ... Mi to smatramo svetim - rekla je Jennifer za People.

Podsjećamo, Affleck i Lopez prekinuli su zaruke u rujnu 2003. prije nego što su se zauvijek razišli u siječnju 2004. Pomirili su se prošlog proljeća.

