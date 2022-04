J.Lo otkrila detalje Affleckove prosidbe: 'Nije bilo otmjeno, uhvatio me nespremnu u kadi'

Nekoliko dana nakon što je Jennifer Lopez (52) potvrdila da ju je Ben Affleck (49) ponovno zaprosio, pjevačica je podijelila više detalja o intimnoj prosidbi na svom blogu On JLo. Otkrila je da je Affleck zaprosio dok se brčkala u pjenušavoj kupki, što nije ni najmanje očekivala.

- U subotu navečer dok sam bila na svom omiljenom mjestu na zemlji (u pjenušavoj kupki), moja prekrasna ljubav je kleknula na jedno koljeno i zaprosila - napisala je Lopez.

- Ja sam samo gledala u njegove oči smiješeći se i plačući u isto vrijeme, pokušavajući shvatiti da se nakon 20 godina ovo ponavlja iznova. Ostala sam doslovno bez riječi, a on je rekao: ‘Je li to da?’ Ja sam rekla: ‘Da, naravno, to je da’ - otkrila je, te dodala kao su joj se suze slijevale niz lice te kako se osjećala sretno i ispunjeno.

- Nije bilo ništa otmjeno, ali je bilo nešto najromantičnije što sam ikad mogla zamisliti. Samo mirna subotnja večer kod kuće, dvoje ljudi obećavaju da će uvijek biti tu jedno za drugo. Dvoje vrlo sretnih ljudi. Koji su dobili drugu priliku za pravu ljubav - zaključila je.

Podsjećamo, glumac je zaprosio Jennifer dijamantnim prstenom u njezinoj 'sretnoj zelenoj boji. Par se prvotno zaručio u studenom 2002. Affleck je tada zaprosio 6,1-karatnim ružičastim dijamantnim prstenom Harryja Winstona.

Affleck i Lopez na kraju su prekinuli zaruke u rujnu 2003. prije nego što su se zauvijek razišli u siječnju 2004. Pomirili su se prošlog proljeća.

