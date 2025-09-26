Premijerno prikazana u Sarajevu, komedija Dine Mustafića stigla je u kina, a scenarij potpisuju Viktor Ivančić i Emir Imamović Pirke
Film 'Paviljon' stigao je u kina! Komedija u kojoj stariji diktiraju pravila igre: 'Oštra je to priča'
Dobro došli u “Paviljon”, u kojem je generacija najstarijih odlučila djelovati po svojoj savjesti u ovom vremenu. Nakon godina zlostavljanja i poniženja grupa stanara staračkog doma odlučuje se na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima, zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce te ulaze u sukob s vlastima... Sve je to s crnim humorom upakirao redatelj Dino Mustafić te snimio “Paviljon” prema scenariju novinara i pisca Viktora Ivančića i njegove istoimene novele iz zbirke “Radnici i seljaci”, a u suradnji s Expressovim kolumnistom i piscem Emirom Imamovićem Pirkeom.
- Ivančić i Imamović su takvi pisci, otvorili su teme koje društvo gura pod tepih: od korupcije i bešćutnosti prema umirovljenicima pa do kritike kapitalizma koji melje ljude čim postanu ‘neproduktivni’. U tim likovima prepoznao sam i našu svakodnevicu i našu budućnost. Kad se jedna generacija, ona koja je gradila škole, tvornice, bolnice, ostavi na margini, to znači da smo kao društvo potpisali kapitulaciju. Film je moj način da kažem: pogledajte ih, pogledajte sebe u njima, jer to je naša budućnost ako se ne pobunimo - rekao je Mustafić za Express.
Nagrađivani film, koji je spektakularno otvorio 31. izdanje Sarajevo Film Festivala, stigao je u kina diljem Hrvatske te u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli, Banjaluci, Sarajevu i Prijedoru.
Pobunu u filmu predvode Rade Šerbedžija (Anjelo) i Miralem Zupčević (Mojmir).
- To je aktualna, opasna i oštra priča. Izazov mi je bio vidjeti kako će se u crnohumornoj izvedbi dočarati karaktere i ‘pobunjenika’ i ljudi koji su oličenje nepravednog sustava. Uživao sam s tom ekipom dijeliti kadar i igrati se - rekao je Šerbedžija.
Uz njih u filmu glume Zijah Sokolović, Ksenija Pajić, Mirjana Karanović, Jasna Diklić, Alban Ukaj, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Ermin Bravo...
