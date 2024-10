Film prema motivima života Ace Lukasa dobio svoj nastavak: Dio kadrova snimili su u Zagrebu!

Točno godinu dana nakon premijere igranog filma ’Pokidan’ nastalog prema biografiji jedne od najvećih balkanskih glazbenih zvijezda Aleksandra Vuksanovića, poznatijeg kao Aca Lukas, bit će predstavljen drugi dio trilogije ‘Kafana na Balkanu’. Novim nastavkom trilogije oduševljen je i sam Lukas, čija je pjesma ‘Lopov’ light motiv novog filma ‘Stravično’.

POGLEDAJTE TRAILER:

Popularni srpski glazbenik koji je nedavno punio medijske stupce javnom prozivkom organizatora preskupog novogodišnjeg koncerta Severine u Sarajevu, ovih je dana izdao novu pjesmu ‘Besprekorno loš’. Obje pjesme, kao i svoje brojne hitove izvest će na koncertima u sklopu beogradske i ljubljanske premijere filma ‘Stravično’.

Igrani film znakovitog imena ‘Stravično’ prvo će biti prikazan srpskoj publici u beogradskom Sava Centru 19. studenog, a balkanska premijera najavljena je za 23. studenog u Areni Stožice u Ljubljani.

Foto: PROMO

Producent Saša Mirković predviđa da će drugi nastavak ‘Stravično’ nadmašiti njegov prvi film o jednoj od najvećih balkanskih zvijezda koji je u regiji pogledalo gotovo milijun ljudi.

Prema riječima poznatog estradnog menadžera i producenta filma Saše Mirkovića, drugi nastavak ‘Stravično’ bit će još veći hit od ‘Pokidanog‘ koji je u kinima diljem regije pogledalo malo manje od milijun ljudi. Podsjetimo, film ‘Pokidan’ premijerno je prikazan prošle godine i to u Splitu, a ove je godine dobio pet priznanja na festivalu ‘Hollywood On The Tiber Film Awards’ - za najbolji film, najbolji međunarodni film, najbolju režiju te najbolji scenarij i produkciju koje su išle u ruke Saše Mirkovića, kao vlasnika producentske kuća Hype.

Foto: PROMO

- Siguran sam da ‘Stravično’ nikoga neće ostaviti ravnodušnim! Film pruža uvid i demistificira jedan od najtežih Acinih perioda u privatnom i profesionalnom životu. Dio kadrova je snimljen u Zagrebu, u tamošnjoj Areni, klubu Mint te na zagrebačkim ulicama - kaže Mirković o svom novom filmskom projektu “teškom” preko 3 milijuna eura, a čija je okosnica Acin život iza rešetaka.

Uz omiljenog beogradskog glumca mlađe generacije Mladena Sovilja koji je već u ‘Pokidanom‘ osvojio srca publike u glavnoj ulozi, glumačku postavu čine još Branka Katić iz HRT-ove serije ‘Novine’, zatim Mirsad Tuka, Sunčica Milanović, Miloš Pejović te Ivan Đorđević kao Saša Mirković. Redateljica filma je Suzana Purković, koja potpisuje i nagrađivani film ‘Pokidan’.