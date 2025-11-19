Film 'Sokol - Nezaustavljiv kao sudbina' snimljen je pomoću AI, a sada ruši rekorde gledanosti

Dokumentarni film 'Sokol - Nezaustavljiv kao sudbina' Eduarda i Dominika Galića ostvario je u prvom vikendu prikazivanja gledanost od 6884 gledatelja u kinima diljem Hrvatske što ga, priopćeno je, svrstava u kategoriju najboljeg otvaranja hrvatskog dokumentarnog filma.

Kako se ističe u priopćenju, to je najbolje otvaranje u kategoriji svih dokumentarnih filmova prikazivanih u Hrvatskoj općenito, a već je i sama prošlotjedna premijera dala naslutiti velik interes publike, kao i podaci da službeni trailer filma ima skoro 600.000 pregleda, a video o korištenju umjetne inteligencije skoro 270.000 pregleda.

Foto: PROMO

Taj interes potvrđuje koliko je važno širenje autentičnih priča koje čuvaju sjećanje na Vukovar i njegovu žrtvu, ali i potiču na razmišljanje o vrijednostima zajedništva, odgovornosti i slobode koju danas svi živimo, dodaje se.

Film daje emotivan uvid u stvarnost rata ispričanu kroz jedinstvenu priču hrabrosti i otpornosti, istinitu, snažnu i dirljivu priču stvarnog heroja Velimira Đereka Sokola, ali i viđenja njegovih suboraca, obitelji te novih generacija.

Foto: PROMO

Njegov je lik oživljen uz pomoć umjetne inteligencije i stvorene su cjelovite igrane scene u stvarnom povijesnom okruženju.

Eduard i Dominik Galić kažu kako taj film nije samo priča o heroju Vukovara, već priznanje svima koji su svojom odlučnošću i hrabrošću utkali slobodu u temelje naše domovine.

Foto: PROMO

Izuzetno smo ponosni što smo uspjeli na pomalo drugačiji i inovativan način približiti povijest suvremenoj publici, spajajući autentične ispovijesti s mogućnostima koje donosi najnovija tehnologija. 'Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina' pokazuje da su istinite priče snaga koja nas sve inspirira i ujedinjuje, poručili su.

Foto: PROMO

Film se u distribuciji Duplicata i produkciji MissArt-a nastavlja prikazivati u kinima diljem Hrvatske.