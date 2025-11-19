Obavijesti

Show

Komentari 0
O RATNOM HEROJU

Film 'Sokol - Nezaustavljiv kao sudbina' snimljen je pomoću AI, a sada ruši rekorde gledanosti

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Film 'Sokol - Nezaustavljiv kao sudbina' snimljen je pomoću AI, a sada ruši rekorde gledanosti
4
Foto: PROMO

Film Eduarda i Dominika Galića o vukovarskom ratnom heroju u prvom vikendu prikazivanja postigao je nevjerojatan uspjeh

Dokumentarni film 'Sokol - Nezaustavljiv kao sudbinaEduarda i Dominika Galića ostvario je u prvom vikendu prikazivanja gledanost od 6884 gledatelja u kinima diljem Hrvatske što ga, priopćeno je, svrstava u kategoriju najboljeg otvaranja hrvatskog dokumentarnog filma.

USKORO PREMIJERA U filmu 'Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina' pomoću AI oživljen je slavni vukovarski ratni heroj
U filmu 'Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina' pomoću AI oživljen je slavni vukovarski ratni heroj

Kako se ističe u priopćenju, to je najbolje otvaranje u kategoriji svih dokumentarnih filmova prikazivanih u Hrvatskoj općenito, a već je i sama prošlotjedna premijera dala naslutiti velik interes publike, kao i podaci da službeni trailer filma ima skoro 600.000 pregleda, a video o korištenju umjetne inteligencije skoro 270.000 pregleda.

Foto: PROMO

Taj interes potvrđuje koliko je važno širenje autentičnih priča koje čuvaju sjećanje na Vukovar i njegovu žrtvu, ali i potiču na razmišljanje o vrijednostima zajedništva, odgovornosti i slobode koju danas svi živimo, dodaje se.

Film daje emotivan uvid u stvarnost rata ispričanu kroz jedinstvenu priču hrabrosti i otpornosti, istinitu, snažnu i dirljivu priču stvarnog heroja Velimira Đereka Sokola, ali i viđenja njegovih suboraca, obitelji te novih generacija.

Foto: PROMO

Njegov je lik oživljen uz pomoć umjetne inteligencije i stvorene su cjelovite igrane scene u stvarnom povijesnom okruženju.

Eduard i Dominik Galić kažu kako taj film nije samo priča o heroju Vukovara, već priznanje svima koji su svojom odlučnošću i hrabrošću utkali slobodu u temelje naše domovine.

Foto: PROMO

Izuzetno smo ponosni što smo uspjeli na pomalo drugačiji i inovativan način približiti povijest suvremenoj publici, spajajući autentične ispovijesti s mogućnostima koje donosi najnovija tehnologija. 'Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina' pokazuje da su istinite priče snaga koja nas sve inspirira i ujedinjuje, poručili su.

Foto: PROMO

Film se u distribuciji Duplicata i produkciji MissArt-a nastavlja prikazivati u kinima diljem Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Meri Goldašić: Da, razvodim se!
KRAJ BRAKA

Meri Goldašić: Da, razvodim se!

Influencerica je na svojim društvenim mrežama objasnila kako do razvoda nije došlo zbog 'jedne velike stvari', nego 'puno malih trenutaka'...
FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!
LIJEPA LAURA

FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!

U sklopu izbora za Miss Universe, kandidatkinje za prestižnu titulu prošetale su pistom u nacionalnim kostimima. Među njima je bila i hrvatska predstavnica koja je oduševila u kreaciji domaćeg dizajnera, a kasnije i u bikiniju...
Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...
POZNATA INFLUENCERICA

Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...

Popularna influencerica Meri Goldašić (31) je potvrdila da se razvodi. Javnost ju je upoznala u showu 'MasterChef', gdje je pokazala svoje kulinarske sposobnosti, a od tada je prilično promijenila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025