USKORO PREMIJERA

U filmu 'Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina' pomoću AI oživljen je slavni vukovarski ratni heroj

U filmu 'Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina' pomoću AI oživljen je slavni vukovarski ratni heroj
U novom dokumentarcu Eduarda i Dominika Galića, upotrebom umjetne inteligencije konstruiran je izgled Vukovara u vrijeme Domovinskog rata te junaka koji je stao u njegovu obranu

Dokumentarni film Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina, prvi u povijesti hrvatskog filma u kojem je umjetnom inteligencijom oživljen lik stvarnog heroja Domovinskog rata - Velimira Đereka Sokola, premijerno će se prikazati 11. studenog u Kaptol Boutique Cinema by Cinestar.

'Emotivni dokumentarni film, u produkciji Miss Art i režiji Eduarda i Dominika Galića, autora 'Šestog autobusa', tako postaje pionirsko djelo koje spaja povijesne činjenice s jakim emocijama koje su, kroz gotovo stvarno okruženje i lica, ponovo vraćene korištenjem mogućnosti umjetne inteligencije', ističe se u najavi filma koji od 13. studenog kreće u redovitu kino distribuciju.

Foto: PROMO

Kako se dodaje, kada su producenti počeli rekonstruirati rani život zapovjednika obrane Sajmišta, suočili su se s jakim emocijama same priče te gotovo nemogućim zadatkom - kako 'vratiti u život' mladića o kojem postoje tek rijetke fotografije.

Tomislav Josipović, direktor tvrtke Chroma studio koja je kreirala AI generirani sadržaj i postprodukciju slika za film, rekao je kako su, koristeći kombinaciju više AI modela, stvorili realistične i dosad neviđene kadrove Sokola i njegova okruženja, vraćajući gledatelje u rane devedesete, 'u Vukovar kakav pamtimo, no kakav nismo mislili da ćemo ikad više vidjeti'.

Objasnio je kako su povijesne likove i prostore rekonstruirali u igranim sekvencama pomoću AI alata, stvarajući filmski doživljaj koji briše granicu između stvarnosti i digitalne kreacije, od autentičnih odora i vojnih vozila do kapljica blata i oštećenja na uniformama, od osmijeha do tuge i dubokih osjećaja koje je tada nosio Sokol.

Foto: PROMO

Dominik Galić je rekao kako je to bio izazovan proces, svaka scena, svaki kadar nastajao je uz desetke iteracija i vizualnih korekcija. 'AI generiranje je poput režije s gluhonijemom filmskom ekipom, sve moraš ponavljati dok ne uspiješ uhvatiti onu jednu emociju, jaku, snažnu, iznimnu koja nosi i govori sve, koja ostavlja bez riječi', dodao je.

AI tehnologija vraća emociju i budi sjećanje

AI tehnologija ovdje nije tu radi efekta, već sredstvo koje nadopunjuje i vraća emociju, budi sjećanje na važne trenutke hrvatske povijesti, snažnu osobnu priču i tehničko divljenje.

'Cilj nije bio stvoriti savršen digitalni svijet, nego ponovno udahnuti život čovjeku i vremenu koje je izgradilo našu slobodu, trenutke u kojima danas živimo', dodao je Eduard Galić.

Foto: PROMO

Autori filma ističu da je ovakva primjena umjetne inteligencije pionirska i u svjetskim razmjerima, jer dok ostali koriste AI tek za vizualne skice ili kratke elemente, ovdje se stvara cjelovite igrane scene u stvarnom povijesnom okruženju i time otvara potpuno novo poglavlje u hrvatskoj i svjetskoj kinematografiji.

'Uz snažnu emociju koju nosi sama Sokolova priča, primjena umjetne inteligencije razlog je više da pogledate film jer 'Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina' nije samo film o prošlosti, odvažnosti, o slobodi i ljubavi, nego i stvarni pogled u budućnost kinematografije', poručuju.

Foto: PROMO

Po njihovim riječima, film poziva gledatelje da zajedno prožive priču o čovjeku koji je postao simbol otpora, ali i da svjedoče rađanju nove ere hrvatskog filma, 'one u kojoj će umjetna inteligencija i čovjek stajati rame uz rame u stvaranju emocije, a hrvatska filmska industrija rame uz rame ili čak iznad svjetske'.


 

