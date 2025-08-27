GLAMUR NA VENECIJANSKI NAČIN Filmski festival tek je počeo, a već modni spektakl: Blanchett, Heidi i Leni dominirale tepihom

Počeo je Venecijanski filmski festival i odmah pokazao svu raskoš glamura. Crvenim tepihom prve večeri prošetala su mnoga poznata lica, a posebno su se izdvojile Heidi Klum sa svojom kćeri Leni i Cate Blanchett. Heidi je zablistala u puderastoj haljini s korzetnim gornjim dijelom, a Leni se, pak, odlučila za dugu crnu haljinu s prozirnim korzetom i upečatljivu smaragdnozelenu ogrlicu. Cate je ostala vjerna Armaniju i odabrala crnu kreaciju koja je spoj minimalizma i elegancije, baš onako kako ona zna. A tko je još prošetao venecijanskim crvenim tepihom i kakvim su se kreacijama istaknuli, pogledajte u nastavku.