Finale Survivora donosi okršaj Roka i Marine: Tko će ponijeti titulu jedinog preživjelog?

U velikoj završnici pete sezone Survivora do samog kraja borit će se Marina Ivić i Roko Bačelić iz žutog tima te Njegoš Milović i Marko Ristić iz zelenog tima, a pred njima će biti posljednji i najzahtjevniji izazovi koji će iznjedriti po jednog pobjednika iz svakog tima.

„Kraj sebe imam izvrsnu protivnicu koja će sigurno pružiti veliki otpor. Tko god da odnese trofej, zasluženo će ga odnijeti“, poručit će Roko, svjestan snage svoje suparnice. Marina Ivić, jedina žena među finalistima, istaknut će svoj put: „Kako god da bude, bit će. Već sam svakako napravila mnogo. Na primjer, jedina sam žena u finalu među tri muškarca, to nešto znači. Bio mi je trnovit put i ponosna sam na sebe.“

Foto: NOVA TV

Njegoš će jasno istaknuti vlastitu ambiciju: „Želim svim srcem pobijediti. Dajem sve od sebe i mogu parirati Marku. Iako me više puta pobijedio, ali ako bude moj dan, itekako mogu pobijediti.“ Marko će u završnicu ući iscrpljen, ali odlučan: „Dosta je gladi, iscrpljenosti, ozljeda. Na korak sam do cilja“, naglasit će.

Pred finalistima će biti poligoni dostojni završnice. U prvom dijelu finala gledat ćemo ih kako vrijedne bodove za pobjedu prikupljaju na poligonu spuštanjem niz tobogan, svladavanjem niza prepreka, a na kraju ih čeka test preciznosti. Morat će srušiti osam totema uz pomoć vrećica s pijeskom. Svaka pobjeda donosit će bod, a prvu rundu osvojit će onaj tko prvi dođe do četiri boda. Stoga večeras u Survivoru ne propustite pogledati igru na prvom od dva poligona na kojima će finalisti morati iznijeti barem dvije pobjede za titulu jedinog preživjelog.