Evo tko su finalisti 'Survivora'

Roko i Marko osigurali su ključnu prednost u završnici 'Survivora', osvojivši ogrlice osobnog imuniteta i potvrdivši svoje mjesto među najuspješnijim kandidatima 5. sezone. Kasnije, kroz zahtjevnu eliminacijsku borbu, Marina je pobijedila Vanesu, a Njegoš je izborio prolazak dalje u igri protiv Adrijane.

Borba za završnicu donijela je rasplet koji je jasno odvojio one najspremnije. U završnom srazu polufinalne igre Roko je odnio pobjedu nad Vanesom i time osigurao ogrlicu osobnog imuniteta, potvrdivši svoje mjesto među finalistima.

- Drago mi je što sam ja prvi finalist. Ali osjetim ovih 16 kila na sebi, kao da vozim prikolicu za sobom - kazao je, požalivši se na kilograme koje je dobio za vrijeme izbivanja s Dominikane.

U zelenom plemenu istu je sigurnost izborio Marko kojeg je na terenu bodrila djevojka Isidora.

- Dan kakav sam priželjkivao od početka! Presretan sam - poručio je nakon osvajanja ogrlice, svjestan koliko taj trenutak znači u završnici natjecanja.

Prije eliminacijske borbe napetost je bila izražena i među onima koji su se za opstanak morali dodatno boriti. Marina je otvoreno govorila o vlastitom stanju: 'U duelu s Vanesom, dat ću sve od sebe. Nadam se da neće biti nikakve trke. Ne mogu se oteti dojmu što mi se dogodilo, nadam se da ću se sretno vratiti doma'.

S druge strane, Njegoš je pristupio odlučno: 'Imam svoju šansu večeras. Sve je u mojom rukama. Ako zaslužujem pobjedu, pobijedit ću. Ne vidim ovo kao eliminacijsku borbu nego borbu za finale'.

U zahtjevnoj igri s konopcem i nagibom, presudili su izdržljivost i koncentracija. U žutom timu Vanesa nije uspjela zadržati prednost.

- Koštao me taj čunj na kraju. Bio mi je težak ovaj poligon - rekla je, dodajući za kraj: 'Ponosna sam na sebe'.

U zelenom timu, Adrijana je prva popustila, čime je Njegoš izborio prolazak dalje.

- Bila je teška borba. Držala sam dok mi iz ruku nije iskliznuo konopac - ispričala je Adrijana.

