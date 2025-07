'Fiume o morte!' ruši rekorde gledanosti! Sada je najgledaniji dokumentarni film u Hrvatskoj

Dokumentarni film „Fiume o morte!” Igora Bezinovića srušio je rekorde gledanosti za domaći dokumentarni film i uz 27 052 gledatelja postao najgledaniji hrvatski dokumentarni film od osamostaljenja, izvijestio je u četvrtak producent filma, Restart.

POGLEDAJTE TRAILER:

„Već nakon samo mjesec dana distribucije riječko Art-kino objavilo da je riječ je o najgledanijem filmu u povijesti tog kina”, podsjeća se u priopćenju.

Redatelj filma rekao je kako je od 2. veljače i svjetske premijere u Rotterdamu film doživio čudesnu riječku premijeru, kino distribuciju u Hrvatskoj i Italiji, od Slavonskog Broda do Splita, od Udina do Sardinije i od Torina do Napulja, te brojne festivalske projekcije, od New Yorka do Taipeia.

„Sretan sam što je priča o našem gradu Rijeci prepoznata kao međunarodna i univerzalna”, istaknuo je Bezinović, dodavši da ga veseli što će se 12. srpnja prikazati i u glavnom programu Pulskog filmskog festivala, u gradu čija je priča duboko vezana uz priču filma.

Film se i dalje prikazuje tijekom ljeta diljem Dalmacije i u drugim gradovima Hrvatske, a od jeseni kreće u kino distribuciju u Mađarskoj.

Pored izuzetno visoke gledanosti, film je imao bogat festivalski život, uvršten je na njih 35, a u Rotterdamu je osvojio glavnu nagradu i nagradu FIPRESCI. Nedavno je proglašen i najboljim dokumentarcem na festivalima u Innsbrucku i Podgorici.

„Fiume o morte!” kroz inovativan stil progovara o široj javnosti nepoznatoj povijesnoj epizodi kada je talijanski pjesnik i zagovaratelj rata Gabriele D’Annunzio prije stotinjak godina zauzeo grad Rijeku.

„Poezija, kokain, dinamit, puške, nogomet, avioni, pokućstvo koje leti kroz prozor, koncerti, zatvori, sunčanje, tisuće vojnika, milijuni metaka, beskonačni govori i čak jedan čudnovati kljunaš… Sve su to dijelovi jedne od najbizarnijih okupacija u povijesti čovječanstva”, stoji u najavi filma.

„Građani Rijeke ovim su filmom, nakon sto godina, dobili priliku preuzeti povijest u svoje ruke i kroz film ispričati svoju verziju događaja”, dodaje se.

Bezinović, dobitnik Velike zlatne Arene za dugi igrani film „Kratki izlet” 2017. godine, u ovom filmu propituje posljedice okupacije grada na sam grad i njegove stanovnike, zbog čega je angažirao niz građana Rijeke koji prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada 1919.

Nakon "Fiume o morte!" najgledaniji dokumentarci u Hrvatskoj su „Novo novo vrijeme” (2001) s 26678 gledatelja, „Sretno dijete” (2003) s 25924 gledatelja, „Ljubav oko svijeta” (2021) s 17080 gledatelja te „Gazda” (2016), koji je imao 12382 gledatelja.