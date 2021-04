Nenad Ninčević (59), skladatelj i tekstopisac, našao je demo snimke deset pjesama koje je prije šest, sedam godina napravio s Rajkom Dujmićem.

- U jednom mi je trenutku rekao da mu je žao to nekome dati, da bi ih on pjevao. Kako bih tad dao nekom drugom te pjesme, kad na jednoj snimci Rajko pjeva i plače?! Eto, toliko su ga u tom stvaranju obuzele emocije - otkrio nam je Ninčević nakon što je pronašao to 'glazbeno blago'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ideja je bila da tih deset neobjavljenih pjesama otpjevaju razni izvođači, a jedni od njih trebali bi biti i Novi fosili.

- Rekao sam Snježani da bi bilo dobro da Novi fosili pjevaju jednu Rajkovu pjesmu. Jednu od onih koje smo zajedno radili, a koje sam nedavno pronašao u starome mobitelu. Složila se, rekla je da sve nesuglasice treba ostaviti iza sebe - ispričao nam je Ninčević.

Pjesme su, kaže, posebne, jer Rajko je, dok su ih radili, tražio od Nene da bude umjetnik, da ne misli na tiraže i 'hitoidnost' pjesama. Zato i vjeruje da je ideja da jednu pjesmu izvedu Novi fosili sjajna.

- Izuzetno sam dobar sa Zecom i mislio sam da se to mora napraviti. Zato sam ga odmah nazvao. Rekao je: ‘Zašto ne?’, osjetio sam da mu je drago. Ne znam jesu li se Marinko, Sanja i Zec čuli sa Snježanom, ali razgovarao sam i sa Zecom i sa Snježanom. Oboje su se složili i za mene je to završena stvar, Novi fosili pjevat će Rajkovu pjesmu - dodao je Ninčević.

Kako je već rekao, nastojat će da Rajko kroz ove pjesme dobije što veći dignitet. Zbog toga i planira vrhunske izvođače, a tad su tu, svakako, i Dujmićevi Novi fosili.

- To ćemo pokušati napraviti s ‘kremom’ domaćih aranžera. Mogu potvrditi već da će to biti Nikša Bratoš, Fedor Boić i Ante Gelo - rekao je Ninčević, koji se nada kako će pjesme izaći do Nove godine. Kad je u javnost izašlo da 'traži' izvođače, javilo mu ih se petnaestak. Tad je rekao da je samo jedno ime sigurno.

- To je velika slovensko-hrvatska zvijezda Luka Basi. On je trenutačno u takvom zenitu da se njemu i ne može reći ne. Za ostale ćemo vidjeti - rekao je tad.