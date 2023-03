Fotka koja je raznježila mnoge: Harrison Ford i Key Huy Quan zagrlili se kao prije 40 godina

Ke Huy Quan (51) i Harrison Ford (80) iz filma Indiana Jones i ukleti hram, ponovno su se okupili u nedjelju na najvećoj pozornici filmske industrije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dok se Quan, pobjednik u kategoriji najboljeg sporednog glumca, okupio s ekipom 'Everything Everywhere All at Once' kako bi primio nagradu za najbolji film na dodjeli Oscara, on i voditelj Ford izmijenili su radosni zagrljaj.

Foto: CARLOS BARRIA

Svi su taj trenutak uspoređivali sa fotografijom iz 'Ukletog hrama' prije gotovo 40 godina te su napravili sliku 'prije i poslije'.

Njihov zajednički susret zaista je bio dirljiv i pun emocija.

Foto: CARLOS BARRIA

Quan je postao zvijezda kao dijete, ali njegova je karijera stagnirala sve do filma 'Everything Everywhere All at Once', a u rujnu je Quan podijelio nostalgičan trenutak s Fordom na 'D23 Expo'.

Foto: CARLOS BARRIA

- On gleda i pokazuje na mene i kaže: 'Jesi li mali?' Odmah sam se vratio u 1984., kada sam bio mali, i rekao sam, 'Da, Indy' - rekao je Quan za Entertainment Weekly.

- I rekao je, 'Dođi ovamo', i snažno me zagrlio. - zaključio je.

No, ovaj trenutak je difinitvno nadmašio sve.

Foto: CARLOS BARRIA

Najčitaniji članci