Fotkali sestru slavne glumice na plaži: Pokazala isklesane mišiće

Antonia Kidman (54), mlađa sestra poznate glumice Nicole Kidman (57), pokazala je svoju nevjerojatnu figuru kada je sa svojim mužem Craigom Marranom provela dan na plaži u Sydneyju.

Fotografi su je 'ulovili' dok je uživala na plaži. Tamo im se pridružio i jedan od sinova, a bračni se par kasnije i prošetao, držeći se za ruke.

Foto: BGAU

Antonia ima kćer Luciu (26) i dva sina Hamisha (24) i Jamesa (22) sa svojim prvim mužem Angusom Hawleyem koji je preminuo 2015. Sa svojim sadašnjim mužem ima još dva sina, Nikolasa (11) i Alexandra (8).

Vrlo je bliska i sa svojom sestrom Nicole Kidman. U rujnu je preminula njihova majka Janelle, pa zadnjih par mjeseci sestre provode puno vremena zajedno.

Foto: Facebook

Janelle je umrla u dobi od 84 godine samo nekoliko sati prije nego što je Nicole nagrađena gongom za najbolju glumicu za svoju ulogu u filmu 'Babygirl' na filmskom festivalu u Veneciji.

Nicole je na dodjeli nagrada u govoru podijelila informacije o smrti svoje majke te joj posvetila nagradu.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

- U šoku sam i moram ići svojoj obitelji, ali ova nagrada je za nju, ona me oblikovala, ona me vodila, ona me stvorila. Izuzetno sam zahvalna što mogu svima vama izgovoriti njezino ime. Moje srce je slomljeno. Volimo vas sve - rekla je Kidman tada.