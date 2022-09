FOTO 2Cellos održali posljednji koncert u Areni Zagreb: Anne iz Australije doputovala radi njih

Dobro večer, Zagreb! Evo ga, napokon. Dugo nas nije bilo doma, ha? Koliko je prošlo? 1, 2, 3, 4… ostarjeli smo već. Jesmo li vam falili? I vi ste nama. Ovo je nas treći nastup u prekrasnoj Areni Zagreb. Ovo je naša treća sreća, u međuvremenu smo naučili repertoar, sad smo spremni - rekao je Stjepan Hauser na početku koncerta u rasprodanoj Zagrebačkoj areni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Radi se o posljednjem zajedničkom nastupu u 2Cellosa u Hrvatskoj, a nakon toga Stjepan Hauser (36) i Luka Štulić (35) kreću sa samostalnom karijerom.

Koncert su otvorili izvedbom pjesme Benedictus, čija je izvedba i ovaj put publiku ostavila bez teksta. Svojim šalama uvijek su zabavljali publiku, a tako je bilo i ovaj put, Hauser se našalio na Štulićev račun.

- Jeste vi zadovoljni ovim do sada? Luka ovo je bilo fantastično. Jaka ti je desna ruka. Puno je vježbao on, znate… počeo je dosta rano… i evo ga, trud se isplatio nakon svih tih godina… Nije on samo vježbao desnu ruku, on je napravio i troje djece u pandemiji. Jos malo ce cijeli orkestar imati… - rekao je kroz smijeh Hauser.

Vidno raspoloženi Hauser na izvedbu 'Highway to hell' stavio je rajf s crvenim svjetlećim rogovima na glavu i krenuo kroz publiku.

Neki od obožavatelja su potegnuli i pošten put da bi bili na njihovom posljednjem koncertu, a jedna od njih je i Anne iz Australije. Stigla je u majici na Hausera na kojoj piše 'Život je bolji uz Hauser glazbu'. Koliko je veliki fan pokazala je i našem fotoreporteru slike s poznatim čelistima, ali i maskicu za mobitel s njihovim likom.

- Hvala Zagreb, bili ste tako dobri da bi se htjeli fotkati s vama - rekao je Štulić te opalio selfie sa publikom i bubnjarem.

- Hvala vam što ste ostali do kraja, ovo nam se nije još nikada dogodilo, haha. Ovo je naš posljednji koncert kao 2 Seljos. Ovdje je sve počelo prije 11 godina. Prošli smo svašta, kao u braku, uspone i padove - rekao je Hauser te se prisjetio početaka.

- Sljedeći koncert je na Marsu. Izvadite cigarete, upaljače, baklje, marihuanu… stvorimo magično nebo. Najljepša hvala i sve najbolje - rekao je za kraj Hauser.

Podsjetimo, svjetski poznati duo 2Cellos nastao je 2011. godine kada su Šulić i Hauser, nakon dugogodišnjeg sviranja klasične glazbe na violončelima obradili pjesmu Michaela Jacksona, 'Smooth Criminal'.

Obradama rock i pop pjesama održavali su koncerte po cijelome svijetu, a 2018. godine su uoči finala nogometne Lige prvaka odsvirali himnu tog natjecanja na stadionu u Kijevu.

- Naše predstave su prekrasne, velike. Sigurno da individualno više nikada nećemo proživjeti takvo iskustvo, to ‘ludilo’ rock&rolla. No više nemamo materijala za snimanje, a i također nije preostalo puno kompozicija koje bi dobro zvučale na violončelu. Teško je stoga postići nešto novo - objasnio je Šulić. Duo je dosad izdao 6 studijskih albuma.

Najčitaniji članci