FOTO A$AP Rocky se spuštao s helikoptera! Nosio masku i lovio grudnjake po zagrebačkoj Areni

Reper je u nekoliko navrata letio helikopterom iznad obožavatelja, dok su tisuće ljudi u parteru sve pratili mobitelima i glasnim ovacijama
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
A$AP Rocky večeras je priredio pravi spektakl u zagrebačkoj Areni. Na samom početku je sišao među publiku i zapjevao usred moshpita. Fanovi su ga okružili i snimali mobitelima, dok je iznad njih lebdio helikopter.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
A$AP Rocky večeras je priredio pravi spektakl u zagrebačkoj Areni. Na samom početku je sišao među publiku i zapjevao usred moshpita. Fanovi su ga okružili i snimali mobitelima, dok je iznad njih lebdio helikopter.
|
Foto: Maša Mai Čigir/24sata
A$AP Rocky večeras je priredio pravi spektakl u zagrebačkoj Areni. Na samom početku je sišao među publiku i zapjevao usred moshpita. Fanovi su ga okružili i snimali mobitelima, dok je iznad njih lebdio helikopter.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Reper je u nekoliko navrata letio helikopterom iznad obožavatelja, dok su tisuće ljudi u parteru sve pratili mobitelima i glasnim ovacijama.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
U publici se tijekom koncerta u nekoliko navrata stvarao i pravi moshpit. Takve scene dodatno su podizale atmosferu u parteru, posebice tijekom najpoznatijih pjesama.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Nakon toga se Rocky vratio na pozornicu, gdje su ga dočekali jednako euforični obožavatelji. Tijekom nastupa djevojke iz publike bacale su mu grudnjake na pozornicu, a reper ih je nastavio zabavljati bez usporavanja.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Posebno iznenađenje bilo je kada je zapjevao 'Smells Like Teen Spirit' grupe Nirvana. Publika je odmah prepoznala kultni hit i pridružila mu se u pjevanju, dok je cijela Arena bila obasjana svjetlima mobitela.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Rocky se tijekom večeri nekoliko puta obratio zagrebačkoj publici. Rekao je: 'Hrvatska, volim te. Presretan sam što sam ovdje'.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Pred kraj koncerta Rocky je imao i poruku za svoje obožavatelje, u svom prepoznatljivo provokativnom stilu.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Poručio im je da se ne seksaju bez kondoma s neznancima, da ne budu glupi ni rasisti te se našalio kako ne trebaju biti ljuti ako njihove djevojke imaju simpatije prema njemu.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Izvodio je svoje dobro poznate hitove, ali i nove pjesme.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Za uspomenu na večerašnji koncert fanovi su mogli birati između službenih komada s A$AP Rockyjevim imenom. Majice su se prodavale po cijeni od 150 eura, dok je za kapu trebalo izdvojiti 50 eura.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Pivo od pola litre stajalo je šest eura, koliko je trebalo izdvojiti i za čašu vina, dok su se žestoka pića prodavala po cijeni od pet do devet eura. Bezalkoholna pića koštala su između pet i šest eura, a za hot dog trebalo je izdvojiti šest eura.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata