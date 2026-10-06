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FOTO A$AP Rocky se spuštao s helikoptera! Nosio masku i lovio grudnjake po zagrebačkoj Areni

Reper je u nekoliko navrata letio helikopterom iznad obožavatelja, dok su tisuće ljudi u parteru sve pratili mobitelima i glasnim ovacijama
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FOTO A$AP Rocky se spuštao s helikoptera! Nosio masku i lovio grudnjake po zagrebačkoj Areni
A$AP Rocky večeras je priredio pravi spektakl u zagrebačkoj Areni. Na samom početku je sišao među publiku i zapjevao usred moshpita. Fanovi su ga okružili i snimali mobitelima, dok je iznad njih lebdio helikopter. | Foto: Maša Mai Čigir/24sata
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A$AP Rocky večeras je priredio pravi spektakl u zagrebačkoj Areni. Na samom početku je sišao među publiku i zapjevao usred moshpita. Fanovi su ga okružili i snimali mobitelima, dok je iznad njih lebdio helikopter. | Foto: Maša Mai Čigir/24sata
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