Obavijesti

Galerija

Komentari 0
RIJEŠILI SU PROBLEME

FOTO Aca Lukas nakon drame nastupio u Areni Zagreb: Evo kako je bilo na koncertu

U petak je folk pjevač objavio kako nije siguran hoće li se koncert u Areni Zagreb održati te da će o svemu svoje obožavatelje obavijestiti u subotu... Na radost brojnih obožavatelja, koncert je ipak održan, a u galeriji pogledajte atmosferu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Koncert Ace Lukasa u Areni
Aca Lukas je u subotu navečer nastupio u zagrebačkoj Areni. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
1/63
Aca Lukas je u subotu navečer nastupio u zagrebačkoj Areni. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026