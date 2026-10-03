FOTO Aca Lukas nakon drame nastupio u Areni Zagreb: Evo kako je bilo na koncertu

U petak je folk pjevač objavio kako nije siguran hoće li se koncert u Areni Zagreb održati te da će o svemu svoje obožavatelje obavijestiti u subotu... Na radost brojnih obožavatelja, koncert je ipak održan, a u galeriji pogledajte atmosferu
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Aca Lukas je u subotu navečer nastupio u zagrebačkoj Areni.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Aca Lukas je u subotu navečer nastupio u zagrebačkoj Areni. |
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Aca Lukas je u subotu navečer nastupio u zagrebačkoj Areni.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
No koncert je sve do popodneva bio pod upitnikom.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Folk pjevač je u petak objavio na društvenim mrežama kako nije siguran hoće li se nastup održati.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
'Hoće li koncerta biti ili ne, ovisi isključivo od ljudskih i profesionalnih odnosa uprave zagrebačke Arene prema meni i mojoj producentskoj kući, kao i prema mom producentu Saši Mirkoviću', napisao je te dodao da će fanove obavijestiti u subotu o ishodu.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
No, kako je i sam rekao, problemi su u međuvremenu riješeni. 'Bend je već tamo, stižem i ja. Jedva čekam, da bude svima najbolje, kao i uvijek', kratko je rekao u videu u subotu popodne na društvenim mrežama.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Prije nekoliko dana komentirao je činjenicu da je Arena rasprodana te je u svom stilu rekao: 'Pa dobro, ništa specijalno. To je 26. arena po redu. Kad ih imaš toliko iza sebe, čovjek se više ni ne uzbuđuje oko brojke'.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL