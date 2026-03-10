FOTO Alka Vuica u provod izvela buduću snahu, evo gdje su bile

Naša glazbena diva Alka Vuica u najnovijoj objavi na svom Instagram profilu podijelila je djelić atmosfere s druženja s prijateljicama i budućom snahom u poznatom zagrebačkom restoranu.

Alka je objavila kratki video sastavljen od niza fotografija koje prikazuju nju i njezine prijateljice kako uživaju u zajedničkom druženju. Uvijek besprijekorno dotjerana, Alka je za ovu prigodu odabrala upečatljivu zlatno-crnu jaknu i kožne hlače, ali ipak je pažnju na fotografiji 'ukrala' Dora Šitum, njena buduća snaha.

Nakon što je nedavno otkrila da se njezin sin jedinac, glazbeni producent Arian Vuica, ženi svojom partnericom Dorom Šitum, stigla je i vijest koja je dodatno razveselila obitelj i javnost. Par očekuje svoje prvo dijete, dječaka koji bi na svijet trebao stići početkom srpnja, a Alka se s neskrivenim entuzijazmom priprema za svoju najvažniju ulogu dosad - ulogu bake.

- Biramo imena i ja se petljam u sve, haha, i malo nerviram mlade, jer bih ja to sve posložila unaprijed, a oni su opušteni - otkrila je u intervjuu za IN magazin.

Istaknula je kako joj je drago što ima lijep odnos sa svojom budućom snahom Dorom.

- Obožavam moju Doru. Ona je umjetnica, slikarica, akademska i šminkerica. Poznajemo se već par godina jer šminka na Novoj TV. Jako volim Doru i super se svi slažemo. Jako sam sretna što se ona i Arijan tako dobro slažu i vole. Želim im puno sreće - rekla je.