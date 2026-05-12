FOTO "Američka pita" obilježila je čitavu generaciju, evo kako omiljeni glumci danas izgledaju

Kada je "Američka pita" stigla u kina 1999. godine, malo tko je mogao pretpostaviti da će upravo ta tinejdžerska komedija postati jedan od najprepoznatljivijih filmova svoje generacije. Priča o četvorici maturanata koji sklapaju pakt da će izgubiti nevinost prije maturalne večeri obilježila je kraj devedesetih i početak novog milenija. U galeriji provjerite gdje je danas glumačka postava.
Osim što je pokrenuo nekoliko nastavaka i spin-offova, film "Američka pita" je lansirao karijere brojnih mladih glumaca poput Jasona Biggsa, Seanna Williama Scotta, Alyson Hannigan i Natashe Lyonne, dok je veteranima poput Eugene Levy i Jennifer Coolidge donio novu generaciju obožavatelja.
Nakon što je utjelovio nespretnog Jima Levensteina, Jason Biggs je nastavio graditi karijeru uglavnom u romantičnim komedijama poput "Loser", "Saving Silverman" i "My Best Friend’s Girl".
Jason Biggs inače danas slavi 48. rođendan.
Televizijska publika pamti ga i po ulozi u seriji "Orange Is the New Black".
Privatno je pronašao sreću uz suprugu Jenny Mollen, s kojom ima dvojicu sinova.
Chris Klein, koji je glumio sportaša Chrisa "Oza" Ostreichera, nakon filma se pojavljivao u romantičnim dramama i televizijskim serijama poput "The Flash" i "Sweet Magnolias".
Pojavio se i u nastavcima "Američke pite", no ne i u dijelu "American Wedding".
Njegov život nije uvijek bio jednostavan, otvoreno je govorio o problemima s alkoholom i liječenju ovisnosti, no posljednjih godina vodi mirniji obiteljski život sa suprugom Lainom Rose Thyfault i djecom.
Lik Kevina Myersa, kojeg je glumio Thomas Ian Nicholas, također je ostao važan dio franšize kroz sve glavne nastavke.
Nicholas se osim glume okušao i u glazbi, objavljujući vlastite albume, dok je paralelno nastavio raditi na televiziji i filmu.
Jedan od najprepoznatljivijih likova filma svakako je bio Finch, kojeg je utjelovio Eddie Kaye Thomas.
Nakon uspjeha filma, Thomas je nastavio graditi karijeru u komedijama, posebno kroz popularni serijal "Harold & Kumar", ali i kao glas u animiranoj seriji "American Dad!".
Naravno, gotovo nitko nije iz glumačke postave ostavio toliko snažan trag kao Seann William Scott u ulozi legendarnog Stevea Stiflera. Njegov energični i bezobrazni humor obilježio je cijeli serijal.
Scott je kasnije nastavio nizati uspješne komedije poput "Dude, Where’s My Car?", "Role Models" i filmova iz serijala "Goon".
Posudio je glas simpatičnom Crashu u animiranim filmovima "Ledeno doba", a posljednjih godina više se posvetio televizijskim projektima.
Seann William Scott se 2019. godine vjenčao s Olivijom Korenberg, a razišli su se 2023. Zajedno imaju kćer Frankie Rose.
Tara Reid, koja je glumila Vicky Lathum, već je prije "Američke pite" bila poznata po filmovima "The Big Lebowski" i "Cruel Intentions".
Tijekom 2000-ih nastavila je glumiti u komedijama i reality emisijama, a nova generacija publike upoznala ju je kroz pomalo bizarni, ali iznimno popularni serijal "Sharknado".
Reid se nije udavala te nema djecu, a komentirala je kako je to negativno utjecalo na njezinu karijeru.
Veliku transformaciju karijere doživjela je Natasha Lyonne, koja je u "Američkoj piti" utjelovila Jessicu.
Nakon turbulentnih godina obilježenih problemima s ovisnošću i zakonom, uspjela se vratiti na vrh zahvaljujući serijama "Orange Is the New Black", "Russian Doll" i "Poker Face".
Danas je smatraju jednom od najposebnijih glumačkih pojava Hollywooda.
S glumcem Fredom Armisenom bila je u vezi od 2014. do 2021. godine, a komentirala je kako su prekinuli "vjerojatno jer je ona htjela bazen".
Jennifer Coolidge u filmu je bila nezaboravna kao “Stiflerova mama”.
Godinama je gradila status kraljice komedije, ali je pravi vrhunac doživjela serijom "The White Lotus", koja joj je donijela Emmy i Zlatni globus.
Njezina karizma i osebujan humor danas su jednako popularni kao početkom 2000-ih.
Eugene Levy je glumio Jimova dobronamjernog, ali neugodno otvorenog oca.
Sa sinom Danom Levyjem stvorio je hit-seriju "Schitt’s Creek", koja je osvojila televizijski svijet i brojne nagrade Emmy.
Zanimljivo je da je Levy jedini glumac koji se pojavio u čak osam filmova franšize "Američka pita".
Alyson Hannigan utjelovila je Michelle Flaherty, a paralelno je gradila dvije velike karijere.
Jednu karijeru gradila je kroz "Američku pitu", a drugu kroz serije "Buffy, ubojica vampira" i kasnije megapopularni sitcom "Kako sam upoznao vašu majku".
Danas je i dalje aktivna u televizijskim projektima i sinkronizaciji animiranih likova.
Mena Suvari je glumila Heather, a nastavila je uspješnu karijeru na filmu i televiziji, posebno u serijama poput "Six Feet Under" i "American Horror Story".
Privatno se posvetila obiteljskom životu te danas ima sina Christophera Alexandera, kojeg je dobila u braku s Michaelom Hopeom.
