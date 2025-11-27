Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POSEBNA VEČER

FOTO Amira Medunjanin održala koncert u Lisinskom! Izvedbama sevdaha oduševila je publiku...

Jedan od najcjenjenijih vokala s ovih prostora u srijedu navečer počastio je svoje obožavatelje pravim spektaklom. Uz zvukove tradicionalne glazbe poznata pjevačica stvorila je posebnu atmosferu za sve prisutne
Koncert Amire Medunjanin u Lisinskom
Amira Medunjanin, bosanskohercegovačka pjevačica, sinoć je održala koncert u zagrebačkoj Dvorani Vatroslava Lisinskog te okupljene oduševila izvedbom sevdaha. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/40
Amira Medunjanin, bosanskohercegovačka pjevačica, sinoć je održala koncert u zagrebačkoj Dvorani Vatroslava Lisinskog te okupljene oduševila izvedbom sevdaha. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025