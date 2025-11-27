FOTO Amira Medunjanin održala koncert u Lisinskom! Izvedbama sevdaha oduševila je publiku...

Jedan od najcjenjenijih vokala s ovih prostora u srijedu navečer počastio je svoje obožavatelje pravim spektaklom. Uz zvukove tradicionalne glazbe poznata pjevačica stvorila je posebnu atmosferu za sve prisutne
Amira Medunjanin, bosanskohercegovačka pjevačica, sinoć je održala koncert u zagrebačkoj Dvorani Vatroslava Lisinskog te okupljene oduševila izvedbom sevdaha.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Amira Medunjanin, bosanskohercegovačka pjevačica, sinoć je održala koncert u zagrebačkoj Dvorani Vatroslava Lisinskog te okupljene oduševila izvedbom sevdaha. |
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Amira Medunjanin, bosanskohercegovačka pjevačica, sinoć je održala koncert u zagrebačkoj Dvorani Vatroslava Lisinskog te okupljene oduševila izvedbom sevdaha.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Često je nazivaju i 'bosanskom Billie Holiday', a koliko je njen vokal u regiji cijenjen dokazuje i činjenica da su sve karte za njen koncert bile rasprodane.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Početkom ove godine, u glavnom je gradu Lijepe Naše već rasprodala jedan koncert, a održala ga je u Areni. Osim toga, svoje je hrvatske obožavatelje razveselila i mini turnejom.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ova je glazbenica na sceni već nešto više od dva desetljeća, a svojim dirljivim izvedbama tradicionalne glazbe privukla je pozornost brojne publike.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Uz brojne obožavatelje Amire Medunjanin, u publici su sjedila i neka poznata lica.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Neki od njih bili su i sportaš Dino Rađa te njegova supruga, bivša misica, Viktoria Rađa.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Osim njih, u prekrasnom glasu ove pjevačice uživao je i književnik Miljenko Jergović
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL