Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 19. svibnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Shvativši da su mu za petama, Domazet želi pobjeći iz Vrila. Baba Ljuba shvatila je tko je otac Zorina djeteta i sad se Katarina boji da će sve njihove tajne izaći na vidjelo.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Martina još jedanput pokuša nagovoriti Adriana da ostane. Ricardo shvati da nema nade da će se Pía vratiti. Petra ne dođe na posao i svi se boje da je umrla.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Voight traži pomoć bivšeg člana bande kako bi dobio iskaz ključnog svjedoka u slučaju ubojstva. Dok se zahuktava rat bandi, mnogi životi su na kocki. Tim daje sve od sebe da privede neuhvatljivog narkobosa.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Sutra sutkinja uzima izjave svjedoka u sporu oko skrbništva nad Cvitom i svi su nervozni. Cvita shvaća da se nešto događa, ali nitko joj ne želi reći što pa odlazi tati na posao.

Foto: NOVATV

Crno more

NOVA TV 18:10

Hicran i Zarife očajnički pokušavaju spriječiti Eleni da otkrije tko je zapravo, dok se Oruç suočava s vlastitom majkom i tajnama iz prošlosti. Zahvaljujući İsi, odnos Fadime i İse prelazi važnu granicu.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto moli Anu da ga pričeka dok se on ne rastane od žene i potiče je da se vrati u Velvet. Ana se vraća, a Cristina postavlja stroge granice.

