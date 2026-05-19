Doznajte što vas očekuje ovog utorka 19. svibnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak
Divlje pčele
RTL 20:15
Shvativši da su mu za petama, Domazet želi pobjeći iz Vrila. Baba Ljuba shvatila je tko je otac Zorina djeteta i sad se Katarina boji da će sve njihove tajne izaći na vidjelo.
La Promesa
HRT1 13:20
Martina još jedanput pokuša nagovoriti Adriana da ostane. Ricardo shvati da nema nade da će se Pía vratiti. Petra ne dođe na posao i svi se boje da je umrla.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Voight traži pomoć bivšeg člana bande kako bi dobio iskaz ključnog svjedoka u slučaju ubojstva. Dok se zahuktava rat bandi, mnogi životi su na kocki. Tim daje sve od sebe da privede neuhvatljivog narkobosa.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Sutra sutkinja uzima izjave svjedoka u sporu oko skrbništva nad Cvitom i svi su nervozni. Cvita shvaća da se nešto događa, ali nitko joj ne želi reći što pa odlazi tati na posao.
Crno more
NOVA TV 18:10
Hicran i Zarife očajnički pokušavaju spriječiti Eleni da otkrije tko je zapravo, dok se Oruç suočava s vlastitom majkom i tajnama iz prošlosti. Zahvaljujući İsi, odnos Fadime i İse prelazi važnu granicu.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Alberto moli Anu da ga pričeka dok se on ne rastane od žene i potiče je da se vrati u Velvet. Ana se vraća, a Cristina postavlja stroge granice.
