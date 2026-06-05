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OD 'ZABRANJENE LJUBAVI' DO DANAS

FOTO Antonija Šola slavi svoj 47. rođendan: Pogledajte koliko se (nije) mijenjala tijekom godina

Antonija Šola široj javnosti predstavila se u seriji 'Zabranjena ljubav', a nakon nje počela je svoju glazbenu karijeru. Mnogi pamte njezinu suradnju s Tošom Proeskim, a pisala je pjesme i za druge izvođače...
FOTO Antonija Šola slavi svoj 47. rođendan: Pogledajte koliko se (nije) mijenjala tijekom godina
Antonija Šola je jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih kantautorica, pjevačica i glumica, a njezina karijera obilježena je brojnim uspjesima na glazbenoj i televizijskoj sceni. | Foto: Žarko Basic/PIXSELL
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Antonija Šola je jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih kantautorica, pjevačica i glumica, a njezina karijera obilježena je brojnim uspjesima na glazbenoj i televizijskoj sceni. | Foto: Žarko Basic/PIXSELL
Komentari 1

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