FOTO Antonija Šola slavi svoj 47. rođendan: Pogledajte koliko se (nije) mijenjala tijekom godina

Antonija Šola široj javnosti predstavila se u seriji 'Zabranjena ljubav', a nakon nje počela je svoju glazbenu karijeru. Mnogi pamte njezinu suradnju s Tošom Proeskim, a pisala je pjesme i za druge izvođače...
Antonija Šola je jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih kantautorica, pjevačica i glumica, a njezina karijera obilježena je brojnim uspjesima na glazbenoj i televizijskoj sceni.
| Foto: Žarko Basic/PIXSELL
Antonija Šola je jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih kantautorica, pjevačica i glumica, a njezina karijera obilježena je brojnim uspjesima na glazbenoj i televizijskoj sceni. |
Foto: Žarko Basic/PIXSELL
Antonija Šola je jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih kantautorica, pjevačica i glumica, a njezina karijera obilježena je brojnim uspjesima na glazbenoj i televizijskoj sceni.
| Foto: Žarko Basic/PIXSELL
Od malih nogu pokazivala je sklonost prema umjetnosti, sudjelovala je u dječjem zboru i dramskoj grupi, a tijekom srednje škole pohađala je sate opernog pjevanja kod poznatih profesora.
| Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
Šola je diplomirala sociologiju i hrvatsku kulturu na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a 1998. je osvojila titulu Miss Istre i Kvarnera na izboru za Miss Hrvatske.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Svoju glazbenu karijeru započela je kao prateći vokal, a prvi veći nastup imala je 2003. godine na Dori s pjesmom 'Dođi najbrže'.
| Foto: Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL
Široj publici postala je poznata ulogom Tine Bauer-Fijan u prvoj hrvatskoj sapunici 'Zabranjena ljubav', gdje je glumila u više od 800 epizoda.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
Sama ističe da joj je to iskustvo bilo poput škole glume, televizije i medija, gdje je naučila raditi u iznimno zahtjevnim uvjetima i stekla disciplinu koja joj je kasnije pomogla u glazbenoj karijeri.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Posebno emotivno i profesionalno važna bila joj je suradnja s makedonskim pjevačem Tošom Proeskim.
| Foto: Marko Prpić/Pixell
2007. godine objavila je svoj prvi album 'Anđele', koji je postigao platinastu i zlatnu nakladu te je proglašen jednim od najprodavanijih albuma te godine.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Antonija je napisala tekstove za njegove velike hitove poput 'Veži me za sebe' (Grand Prix na Hrvatskom radijskom festivalu 2007.), 'Srce nije kamen' (najslušanija pjesma 2006. u Hrvatskoj i naslovna pjesma 'Zabranjene ljubavi') i duet 'Volim osmijeh tvoj', koji je prodan u 20.000 primjeraka u mjesec dana i nagrađen platinastom nakladom.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
Njihova suradnja prerasla je u prijateljstvo, a Antonija često ističe da je prerani odlazak Toše Proeskog ostavio dubok trag u njezinom životu i radu.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
Kao izvođačica, Antonija je nastupala na brojnim festivalima i natjecanjima.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Na Dori, hrvatskom izboru za Eurosong, sudjelovala je nekoliko puta, a 2008. godine s autorskom pjesmom 'Gdje je srce tu je dom' osvojila je najviše glasova publike, no pobjeda joj je izmakla za jedan bod žirija.
| Foto: Matija Škalić
Osvojila je Grand Prix na Ohrid festu u Makedoniji, nagrade publike i žirija na Hrvatskom radijskom festivalu, te brojne druge festivalske nagrade u zemlji i inozemstvu.
| Foto: Matija Škalić
Sudjelovala je u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', gdje je u jednoj epizodi briljirala kao Jennifer Lopez i ostvarila svoju prvu pobjedu u toj sezoni.
| Foto: NOVA TV/INSTAGRAM
Antonijin privatni život često je bio pod povećalom javnosti. Bila je u vezi s makedonskim poduzetnikom Aleksandrom Ružinom, a kasnije i s riječkim poduzetnikom Slavkom Šajinovićem.
| Foto: Instagram/Antonija Šola
Danas je u sretnoj vezi s glazbenikom Marijom Regeljom, frontmenom grupe Ljubavnici. Oboje dijele ljubav prema glazbi, a Antonija ističe da je upravo glazba njihova najveća poveznica i izvor podrške.
| Foto: Instagram/Hubert Boesl
Unatoč nagađanjima o vjenčanju, par uživa u skladnom suživotu i ne opterećuje se formalnostima.
| Foto: Happy Fm
Osim glazbe i glume, Antonija je poznata po humanitarnom radu i promicanju solidarnosti u društvu. Dobitnica je brojnih priznanja i zahvalnica humanitarnih udruga, a njezin angažman prepoznale su brojne institucije poput Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Kanadskog veleposlanstva i drugih.
| Foto: Instagram
U studenom 2018. godine pridružila se političkoj stranci 'Snaga', koja se bavila problemima građana pogođenih kreditima u švicarskim francima. Osim toga, 2017. godine pokrenula je liniju majica s tekstovima svojih pjesama, a 2019. lansirala je parfem 'Ocean' za muškarce i žene.
| Foto: Instagram
Pjesme je pisala i za Danijelu Martinović (Brodolom), Lepu Brenu (Metak sa posvetom), Marinu Tomašević (Moj život si bio), Vinka Cocu (Tri san ti dana) i druge.
| Foto: Instagram
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Foto Instagram
Foto Privatni album/
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/Pixell
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto EMANUEL MANCHY PHOTOGRAPHY/PROMO
Foto EMANUEL MANCHY PHOTOGRAPHY/PROMO
Foto EMANUEL MANCHY PHOTOGRAPHY/PROMO