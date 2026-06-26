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DANAS SLAVI ROĐENDAN

FOTO Ariana Grande posljednjih se godina potpuno promijenila: Evo kako je prije izgledala...

Ariana Grande prošle je godine zabrinula svoje fanove nakon što se pojavila na premijeri novog filma Wicked For Good u kojem glumi glavnu ulogu. Ispijeno lice, mršavo tijelo i vidljiva rebra bila su u prvom planu...
AFI Awards Luncheon in Los Angeles
Glazbena zvijezda Arana Grande danas slavi 33. rođendan, a posljednjih godina mnoge je iznenadila svojim izgledom. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Glazbena zvijezda Arana Grande danas slavi 33. rođendan, a posljednjih godina mnoge je iznenadila svojim izgledom. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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