FOTO Ariana Grande posljednjih se godina potpuno promijenila: Evo kako je prije izgledala...

Ariana Grande prošle je godine zabrinula svoje fanove nakon što se pojavila na premijeri novog filma Wicked For Good u kojem glumi glavnu ulogu. Ispijeno lice, mršavo tijelo i vidljiva rebra bila su u prvom planu...
Glazbena zvijezda Arana Grande danas slavi 33. rođendan, a posljednjih godina mnoge je iznenadila svojim izgledom.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Glazbena zvijezda Arana Grande danas slavi 33. rođendan, a posljednjih godina mnoge je iznenadila svojim izgledom. |
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Glazbena zvijezda Arana Grande danas slavi 33. rođendan, a posljednjih godina mnoge je iznenadila svojim izgledom.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Zabrinula je fanove nakon što se pojavila na premijeri novog filma Wicked For Good u kojem glumi glavnu ulogu.
| Foto: Fernando Llano
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Ariana u filmu glumi dobru vješticu Glindu.
| Foto: MPNC
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Fanove je zabrinula kada su primjetili kako na svakom pojavljivanju u javnosti pjevačica i glumica izgleda sve mršavije i mršavije.
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija
"Previše je smršavila, vide joj se rebra i prsna kost", "Ruke joj izgledaju kao kod kostura", "Nadam se da je dobro, ovo me plaši", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.
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Ariana je javnosti poznata još od 2013. godine kada se proslavila u Nickelodeon seriji Sam and Cat.
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Nedugo nakon počela se baviti glazbom, a od tada niže hitove.
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Najpoznatija je po pjesmama 7 Rings, no tears left to cry, Everyday, One Last Time, Positions i Side to Side.
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