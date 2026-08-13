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Laura se skinula u grudnjak: 'Prevruće je, a ja ne pomažem'

Piše 24sata,
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Laura se skinula u grudnjak: 'Prevruće je, a ja ne pomažem'
Foto: Instagram
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Laura Prgomet objavila je niz fotografija na kojima pozira u grudnjacima u crnoj i bijeloj varijanti te sandalama s visokim petama

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Nakon incidenta u dubrovačkom kafiću i privođenja, bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' ponovno je aktivna na društvenim mrežama gdje svoje pratitelje oduševljava izazovnim fotografijama. 

- Najsmješnije je što se nisam ni trudila izgledati ovako dobro, dušo - napisala je Laura Prgomet ispod nove objave na Instagramu u kojoj pozira u crnom grudnjaku s prepoznatljivim Playboyevim zecom, crnim satenskim hlačama do koljena i sandalama s visokim petama. Nedugo zatim, objavila je još jednu seriju fotografija, ponovno u grudnjaku, ali ovog puta u bijeloj varijanti i s križem na lijevoj strani.

- U gradu je ionako prevruće, a ja ne pomažem - napisala je. 

Prgomet je početkom srpnja u Dubrovniku privedena zbog remećenja javnog reda i mira te navodnog napada na policijskog službenika. Nakon incidenta, Laura se javno ispričala rekavši kako se 'duboko kaje' te da je potražila stručnu psihološku pomoć. Mnogi domaći celebrityji pružili su joj riječi podrške ispod novih objava, među kojima i Neven Ciganović te Nives Celzijus. 

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