Jane Seymour posjetila je našu obalu: 'Splite, prekrasan si...'

Britanska glumica, Jane Seymour, koja je bila Bondova djevojka te je utjelovila lik dr. Quinn, posjetila je Split te objavila video u kojemu ispija kavu i jede hrvatske pekarske proizvode.

- Posljednji dan u Splitu, pa je, naravno, bilo vremena za još jednu šetnju i još jedno pecivo. Obožavala sam upijati svu tu prekrasnu arhitekturu, ali neke od mojih najdražih putnih uspomena često su upravo one najjednostavnije. Pronaći lokalnu pekarnicu, otkriti nešto što nikad prije nisam probala i sjesti uz kavu i uživati. Splite, prekrasan si! A sad mi recite, koje je najbolje pecivo koje ste ikad probali na putovanju? Možda bih trebala početi raditi popis - napisala je u opisu videa.

Foto: Caroline Brehman

Glumica Jane Seymour, najpoznatija je po ulozi u seriji 'Dr. Quinn, žena vrač', ali i kao jedna od Bondovih djevojaka. Jane je poznata po svom nevjerojatnom izgledu te i u 76. godini plijeni pozornost svojom nevjerojatnom figurom i energijom.

Foto: Instagram/Jane Seymour

Glumica svoju liniju prepisuje načinu prehrane, odnosno ona prakticira jedan obrok dnevno. Pojasnila da se njezin jedini pravi obrok u danu odvija oko 13:30 sati, odnosno u vrijeme ručka. Smatra da joj to omogućuje da u potpunosti uživa u hrani bez kasnijeg osjećaja težine. Njezina se prehrana uglavnom temelji na mediteranskoj kuhinji, a na tanjuru se najčešće nalaze riba i obilje povrća, ali vidimo kako u Splitu nije mogla odoljeti pekarskim proizvodima.