NEODOLJIVI ŠARMER FOTO Ay, Pedro! Ovaj zavodnik mami uzdahe žena, uskoro slavi 50. rođendan, a o ljubavi - šuti!

Pedro Pascal postao je svjetski poznat po ulogama Oberyna Martella u 'Igrama prijestolja' i Dina Djarina u 'Mandalorianu', a nastavlja nizati sjajne i uspješne projekte. Trenutno glumi u HBO-ovoj seriji 'The Last of Us' čija druga sezona kreće 13. travnja.