FOTO Beyoncé je od sramežljive curice postala megazvijezda, ovako se mijenjala kroz godine

Iako je postala poznata po iznimnoj sigurnosti na pozornici, Beyoncé je kao djevojčica bila sramežljiva. Roditelji su je zato upisali na ples, nadajući se da će joj ta aktivnost pomoći u druženju s vršnjacima. Pokazalo se da je nastupanje u njoj probudilo sasvim novu stranu osobnosti. Još kao učenica prvog razreda pobijedila je na školskom natjecanju talenata, a izvela pjesmu "Imagine" Johna Lennona. Taj je nastup bio jedan od trenutaka u kojima je shvatila da se želi baviti pjevanjem. | Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA