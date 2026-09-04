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SLAVI 45. ROĐENDAN

FOTO Beyoncé je od sramežljive curice postala megazvijezda, ovako se mijenjala kroz godine

Osvojila je glazbeni svijet, izgradila milijunsko carstvo i zasnovala obitelj s Jay-Z-jem, no njihov brak našao se na velikoj kušnji nakon priče o nevjeri. Beyonce danas slavi 45. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz karijeru.
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Beyoncé Giselle Knowles rođena je 4. rujna 1981. godine u Houstonu u Teksasu, gradu koji je imao važnu ulogu u njezinu odrastanju i prvim glazbenim koracima. Djetinjstvo je provela na području Houstona, najprije u Third Wardu, a kasnije s obitelji i u drugim dijelovima grada. U okolici Houstona živjela je sve do svoje 21. godine. | Foto: Walter Weissman/Press Association/PIXSELL
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Beyoncé Giselle Knowles rođena je 4. rujna 1981. godine u Houstonu u Teksasu, gradu koji je imao važnu ulogu u njezinu odrastanju i prvim glazbenim koracima. Djetinjstvo je provela na području Houstona, najprije u Third Wardu, a kasnije s obitelji i u drugim dijelovima grada. U okolici Houstona živjela je sve do svoje 21. godine. | Foto: Walter Weissman/Press Association/PIXSELL
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