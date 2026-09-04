FOTO Beyoncé je od sramežljive curice postala megazvijezda, ovako se mijenjala kroz godine

Osvojila je glazbeni svijet, izgradila milijunsko carstvo i zasnovala obitelj s Jay-Z-jem, no njihov brak našao se na velikoj kušnji nakon priče o nevjeri. Beyonce danas slavi 45. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz karijeru.
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Beyoncé Giselle Knowles rođena je 4. rujna 1981. godine u Houstonu u Teksasu, gradu koji je imao važnu ulogu u njezinu odrastanju i prvim glazbenim koracima. Djetinjstvo je provela na području Houstona, najprije u Third Wardu, a kasnije s obitelji i u drugim dijelovima grada. U okolici Houstona živjela je sve do svoje 21. godine.
| Foto: Walter Weissman/Press Association/PIXSELL
Beyoncé Giselle Knowles rođena je 4. rujna 1981. godine u Houstonu u Teksasu, gradu koji je imao važnu ulogu u njezinu odrastanju i prvim glazbenim koracima. Djetinjstvo je provela na području Houstona, najprije u Third Wardu, a kasnije s obitelji i u drugim dijelovima grada. U okolici Houstona živjela je sve do svoje 21. godine.
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Foto: Walter Weissman/Press Association/PIXSELL
Beyoncé Giselle Knowles rođena je 4. rujna 1981. godine u Houstonu u Teksasu, gradu koji je imao važnu ulogu u njezinu odrastanju i prvim glazbenim koracima. Djetinjstvo je provela na području Houstona, najprije u Third Wardu, a kasnije s obitelji i u drugim dijelovima grada. U okolici Houstona živjela je sve do svoje 21. godine.
| Foto: Walter Weissman/Press Association/PIXSELL
Njezini roditelji, Tina i Mathew Knowles, svojim su radom snažno utjecali na njezin odnos prema karijeri. Tina je radila kao frizerka, vodila vlastiti salon te se bavila modnim dizajnom, dok je Mathew izgradio uspješnu karijeru u prodaji prije nego što se potpuno posvetio glazbenoj karijeri svoje kćeri. Beyoncé je poslije isticala kako je upravo od roditelja naučila važnost discipline, predanosti i napornog rada. U obitelji je 1986. godine rođena i njezina mlađa sestra Solange, koja je također izgradila uspješnu glazbenu karijeru.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Iako je postala poznata po iznimnoj sigurnosti na pozornici, Beyoncé je kao djevojčica bila sramežljiva. Roditelji su je zato upisali na ples, nadajući se da će joj ta aktivnost pomoći u druženju s vršnjacima. Pokazalo se da je nastupanje u njoj probudilo sasvim novu stranu osobnosti. Još kao učenica prvog razreda pobijedila je na školskom natjecanju talenata, a izvela pjesmu "Imagine" Johna Lennona. Taj je nastup bio jedan od trenutaka u kojima je shvatila da se želi baviti pjevanjem.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Uslijedili su brojni nastupi i lokalna natjecanja. Beyoncé je ostvarila čak 35 uzastopnih pobjeda na lokalnim natjecanjima talenata. S devet godina počela je pohađati satove pjevanja kod operne pjevačice, a njezin je otac ubrzo uveo i neobičnu vježbu izdržljivosti. Desetogodišnja Beyoncé trčala je jednu milju dok je pjevala kako bi razvila sposobnost istodobnog pjevanja i plesanja. Takva disciplina vrlo je rano postala jedan od temelja njezina profesionalnog pristupa glazbi.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Unatoč intenzivnim pripremama, majka Tina nastojala joj je omogućiti što normalnije djetinjstvo. Beyoncé je vrijeme provodila s prijateljima, odlazila u kino, posjećivala zabavni park AstroWorld i tradicionalno odlazila na rodeo u Houstonu. Odrastala je u religioznoj obitelji i nedjeljom odlazila na misu. Tijekom školovanja pohađala je nekoliko škola, među kojima i školu za izvedbene i vizualne umjetnosti.
| Foto: Lewis Whyld/PRESS ASSOCIATION
Početkom devedesetih Beyoncé i Kelly Rowland, njezina dugogodišnja prijateljica koja je jedno vrijeme živjela s obitelji Knowles, počele su nastupati zajedno. Kao devetogodišnjakinje bile su dio djevojačke skupine Girls Tyme, koja se 1992. pojavila u televizijskom natjecanju "Star Search". Skupina nije pobijedila, ali poraz nije zaustavio njihove ambicije. Naprotiv, Mathew Knowles napustio je svoj korporativni posao i preuzeo upravljanje njihovom karijerom.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Nakon nekoliko promjena imena i postave, skupina je 1997. godine kao Destiny’s Child dobila ugovor s Columbia Recordsom. Uz Beyoncé i Kelly Rowland, postavu su tada činile LeToya Luckett i LaTavia Roberson.
| Foto: Instagram
Prvi album "Destiny’s Child" objavljen je u veljači 1998., a pjesma "No, No, No" postala je njihov prvi veliki hit. Pravi proboj uslijedio je s drugim albumom "The Writing’s on the Wall" iz 1999. godine. Singl "Bills, Bills, Bills" stigao je na prvo mjesto Billboardove ljestvice Hot 100, dok je "Say My Name" postao jedan od najprepoznatljivijih hitova skupine i donio joj nagradu Grammy. Na tom je albumu Beyoncé počela ozbiljnije razvijati i svoje sposobnosti autorice pjesama.
| Foto: Tammie Arroyo/Press Association/
Uspjeh nije prošao bez problema. Krajem 1999. Luckett i Roberson napustile su skupinu, nakon čega je uslijedio pravni spor koji je poslije riješen izvansudskom nagodbom. Farrah Franklin kratko je bila članica grupe, a konačna i najpoznatija postava Destiny’s Childa formirana je s Beyoncé, Kelly Rowland i Michelle Williams.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Kao trio dosegnule su nove vrhunce. Album "Survivor" iz 2001. debitirao je na prvom mjestu Billboardove ljestvice 200, a donio je velike hitove "Independent Women Part I" i "Bootylicious". Upravo je nastanak pjesme "Bootylicious" pokazao nešto što će poslije postati važan dio Beyoncéina stvaralaštva, sposobnost pretvaranja osobnih nesigurnosti i kritika u poruke samopouzdanja i osnaživanja.
| Foto: Anthony Harvey/Press Association/PIXSELL
Nakon stanke tijekom koje su članice radile na samostalnim projektima, Destiny’s Child vratio se 2004. albumom "Destiny Fulfilled". Na njemu su se našle pjesme "Lose My Breath", "Soldier" i "Cater 2 U". Ipak, kraj skupine već se približavao. U lipnju 2005. članice su objavile da će se nakon završetka turneje razići i posvetiti samostalnim karijerama. Unatoč tome, Beyoncé, Rowland i Williams ostale su bliske, a ponovno su zajedno nastupile tijekom Beyoncéina nastupa na poluvremenu Super Bowla 2013. godine.
| Foto: Rich Lee/PRESS ASSOCIATION
Profesionalni odnos Beyoncé i njezina oca završio je 2011. godine, kada su objavili da Mathew više neće biti njezin menadžer. Beyoncé je poslije govorila koliko joj je ta odluka bila teška, ali ju je doživljavala kao nužan korak prema potpunoj samostalnosti. Iste godine službeno je završen i brak Tine i Mathewa Knowlesa, koji su se razdvojili dvije godine ranije. Oboje su poslije ponovno stupili u brak.
| Foto: Kevin Lamarque
Razdoblje Destiny’s Childa bilo je samo početak. Tijekom stanke grupe Beyoncé se počela baviti glumom i krenula u samostalnu glazbenu karijeru koja će je pretvoriti u jednu od najuspješnijih izvođačica svoje generacije.
| Foto: Kevin Lamarque
Objavila je osam studijskih albuma, a svaki od njih debitirao je na prvom mjestu Billboardove ljestvice 200. Njezini su albumi ostvarili golem komercijalni uspjeh, dok je Beyoncé istodobno stekla iznimno priznanje glazbene struke. Pet njezinih albuma osvojilo je Grammy u različitim albumskim kategorijama vezanim uz R&B, urbanu suvremenu i plesnu odnosno elektroničku glazbu.
| Foto: Instagram/ kolaž
Jedno joj je veliko priznanje, međutim, dugo izmicalo. Album "I Am… Sasha Fierce" donio joj je prvu nominaciju za Grammy za album godine, a tijekom godina uslijedile su i nove nominacije. Prema dostavljenom izvoru, čekanje je završilo 2025. godine, kada je "Cowboy Carter" osvojio Grammy za album godine.
| Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL
Uz iznimno uspješnu glazbenu karijeru, važan dio Beyoncéina života čine brak s reperom i glazbenim mogulom Jay-Z-jem te njihovo troje djece. Par se vjenčao 2008. godine na maloj i privatnoj ceremoniji u New Yorku. Među uzvanicima bili su članovi njihove obitelji i najbliži prijatelji, uključujući Beyoncéinu majku Tinu, oca Mathewa i sestru Solange, kao i njezine kolegice iz Destiny’s Childa Kelly Rowland i Michelle Williams te prijateljicu Gwyneth Paltrow.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Nakon nekoliko godina tijekom kojih su ih pratila nagađanja o trudnoći, Beyoncé i Jay-Z 2011. godine javno su objavili da očekuju svoje prvo dijete. Beyoncé je vijest na upečatljiv način podijelila s publikom u kolovozu, kada je tijekom dodjele MTV Video Music Awards pokazala trudnički trbuh.
| Foto: Instagram/Beyonce
Početkom siječnja 2012. godine rodila se njihova prva kći, Blue Ivy Carter. Beyoncé i Jay-Z nastojali su sačuvati privatnost obitelji tijekom tog posebnog razdoblja pa su unajmili cijeli kat njujorške bolnice Lenox Hill.
| Foto: Arroyo-Oconnor/Press Association/PIXSELL/Reuters
Obitelj Carter ponovno se našla u središtu pozornosti u veljači 2017., kada je Beyoncé putem Instagrama objavila da očekuje blizance. Fotografija kojom je podijelila vijest izazvala je golemu reakciju javnosti i postala najpopularnija objava na Instagramu te godine, prikupivši 11,1 milijun oznaka sviđanja.
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija
Blizanci, dječak i djevojčica, rođeni su u lipnju 2017. godine. Beyoncé i Jay-Z u početku nisu službeno potvrdili njihova imena, no ubrzo se pojavila informacija da su predani dokumenti za zaštitu imena Sir i Rumi. Beyoncé je vijest naposljetku službeno potvrdila 14. srpnja, kada je objavila fotografiju na kojoj drži tada jednomjesečne blizance.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Beyoncé i Jay-Z nisu ostali povezani samo privatnim životom. Njihova se suradnja tijekom godina proširila i na glazbu, a jedan od njezinih najvažnijih trenutaka dogodio se 2018. godine. U lipnju te godine krenuli su na europski dio zajedničke turneje koja je obuhvaćala ukupno 48 nastupa.
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija
Beyoncé je albumom "Lemonade" iz 2016. otkrila da ju je Jay-Z varao, no identitet njegove ljubavnice nikada nije službeno potvrđen. Par je ostao zajedno, a iako je svijet o njegovoj nevjeri brujao nekoliko godina, čini se da su oni među sobom nesuglasice izgladili.
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Slavna pjevačica i njezin suprug inače su nekoliko puta ljetovali u Hrvatskoj, a ime najstarijoj kćeri Blue Ivy dali po bršljanu s Hvara.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Foto /Instagram
Foto MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION
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Foto beyonce.com
Foto Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Jeff Speer/Icon Sportswire
Foto Lionel Hahn
Foto Instagram
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia
Foto HUBERT BOESL/DPA
Foto HUBERT BOESL/DPA
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto Profimedia.hr
Foto PA/Pixsell