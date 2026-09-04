Maja Šuput, Nenad Tatarinov i Bloom ponovno su na okupu

Pjevačica Maja Šuput na svom je Instagramu objavila čitav niz fotografija s Kid's Partyja u Zagrebu. Na fotografijama je pozirala sa sinom Bloomom, a oboje su za tu priliku bili odjeveni u akromatske boje.

- Kakav party! Hvala na mega zabavi. Drugi put na pozivnici nek piše Kids & parents party jer ne znaš kome je bilo zabavnije - napisala je Maja u opisu fotografija s partyja.

Najveću pažnju pratitelja svakako je privukla fotografija na kojoj je Nenad Tatarinov, Majin bivši suprug te Bloomov otac. Nenad i Bloom nasmiješeno su pozirali u odličnoj atmosferi.

Razveli se Maja Šuput i Nenad Tatarinov | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Podsjetimo, Maja i Nenad sporazumno su se razveli 31. ožujka 2025. godine na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu nakon šest godina braka.

- Za nas je to prošlo svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno. Mirno. Bez ikakve drame i suza- više u stilu 'Hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije- naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim - rekla je pjevačica tada.

Foto: Instagram/ kolaž

Njena najnovija objava dokazuje upravo to da su i nakon razvoda ostali u dobrim odnosima te da zajedničkim snagama odgajaju malenog Blooma. Maja je poslije razvoda bila u vezi s natjecateljem showa 'Gospodin savršeni', Šimom Elezom. Njihova veza bila je iznimno medijski popraćena pa stoga ne čudi što je vijest o njihovom prekidu svibnju ove godine odjeknula u javnosti.

- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - rekao je kratko Šime tada o njihovom prekidu.