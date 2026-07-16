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FOTO Bianca ponovno šokira: Šetala u bež pripijenom bodiju ispod kojeg joj se vide grudi

Bianca Censori prošetala je Los Angelesom s Kanyeom Westom u odjeći kojom je ponovno plijenila pažnju, budući da su se ispod uskog bodija boje kože nazirale njene bujne grudi, a uske tajice naglasile su guzu.
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*EXCLUSIVE* Bianca Censori Stuns in a Bold Nude Look as Kanye West Keeps It Casual During LA Errands **WEB MUST CALL FOR PRICING**
Bianca je za šetnju po LA-u odlučila odjenuti pripijeni bodi boje kože bez naramenica u kombinaciji s čizmama na petu do koljena. | Foto: GEVA, RMLA, LESE
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Bianca je za šetnju po LA-u odlučila odjenuti pripijeni bodi boje kože bez naramenica u kombinaciji s čizmama na petu do koljena. | Foto: GEVA, RMLA, LESE
Komentari 4

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