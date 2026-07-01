FOTO Bila je jedna od najvećih zvijezda ovih prostora: Evo kako se mijenjala slavna Tajči

Tatjana Cameron Tajči jedna je od najvećih pop zvijezda ovih prostora s početka 90-ih godina. Karijeru je naglo prekinula, izgradila je život u SAD-u, a posljednjih godina ponovno se sve češće vraća u Lijepu Našu. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Tatjana Cameron, rođena Matejaš, a publici zauvijek urezana u sjećanje kao Tajči, slavi 56. rođendan. Ime koje je postalo sinonim za jednu od najvećih pop senzacija na zalasku Jugoslavije i danas budi nostalgiju, no iza blještavog osmijeha i zarazne energije pjesme "Hajde da ludujemo" krije se kompleksna životna priča o slavi, bijegu, potrazi za vlastitim identitetom, velikoj ljubavi i još većem gubitku.
| Foto: YouTube screenshot
Tatjana Cameron, rođena Matejaš, a publici zauvijek urezana u sjećanje kao Tajči, slavi 56. rođendan. Ime koje je postalo sinonim za jednu od najvećih pop senzacija na zalasku Jugoslavije i danas budi nostalgiju, no iza blještavog osmijeha i zarazne energije pjesme "Hajde da ludujemo" krije se kompleksna životna priča o slavi, bijegu, potrazi za vlastitim identitetom, velikoj ljubavi i još većem gubitku.
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Foto: YouTube screenshot
Tatjana Cameron, rođena Matejaš, a publici zauvijek urezana u sjećanje kao Tajči, slavi 56. rođendan. Ime koje je postalo sinonim za jednu od najvećih pop senzacija na zalasku Jugoslavije i danas budi nostalgiju, no iza blještavog osmijeha i zarazne energije pjesme "Hajde da ludujemo" krije se kompleksna životna priča o slavi, bijegu, potrazi za vlastitim identitetom, velikoj ljubavi i još većem gubitku.
| Foto: YouTube screenshot
Njezin put od djevojke iz Zagreba do cijenjene umjetnice, autorice i životne trenerice u Americi svjedočanstvo je nevjerojatne otpornosti.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Vrhunac slave Tajči je dosegla 1990. godine. Nakon pobjede na Jugoviziji u Zadru, devetnaestogodišnja djevojka u kultnoj narančastoj haljini predstavljala je Jugoslaviju na Pjesmi Eurovizije u Zagrebu. Osvojila je sedmo mjesto, no njezin nastup pokrenuo je pravu "Tajči-maniju".
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Album "Hajde da ludujemo" dosegao je platinastu nakladu, a hitovi poput "Dvije zvjezdice" i "Moj mali je opasan" orili su se s radijskih postaja. Njezin imidž, često uspoređivan s onim Marilyn Monroe, krasio je naslovnice časopisa, a tvornica igračaka proizvela je lutku s njezinim likom.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
No, iza te savršene fasade, Tatjana se osjećala zarobljeno. Godinama kasnije, opisala je kako se osjećala poput te lutke – nasmijana i šutljiva dok su drugi upravljali njezinim pokretima, izgledom i odlukama. Njezin tim vješto je gradio brend, no on je progutao osobu i umjetnicu ispod površine. Život joj se pretvorio u iscrpljujuću rutinu od dva do tri nastupa dnevno, uz rigorozne dijete kako bi zadržala vitku liniju.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
U intervjuima je otkrila mračnu stranu tog perioda, obilježenu verbalnim i emocionalnim zlostavljanjem. Ekstremni umor proglašavan je lijenošću, a depresija nezahvalnošću. Nedavno je progovorila i o najtežoj traumi, silovanju koje je doživjela na vrhuncu popularnosti, nakon čega je pomišljala na samoubojstvo.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Sve to kulminiralo je odlukom koja je šokirala javnost. Godine 1992., u jeku slave i s početkom rata, Tajči je spakirala kovčege i napustila Hrvatsku. Otišla je u New York, u potrazi za slobodom, anonimnošću i prilikom da otkrije tko je ona zapravo kad je nitko ne prepoznaje.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
U Americi je krenula ispočetka. Diplomirala je na prestižnoj Američkoj glazbenoj i dramskoj akademiji (AMDA) i polako gradila novu karijeru, daleko od pop zvijezde kakva je bila. Nastupala je u off-Broadway produkcijama i mjuziklima poput "Kiss Me Kate" i "Brigadoon".
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Preselivši se u Los Angeles, odbijala je uloge koje su zahtijevale golotinju, ostajući vjerna svojim principima. Prekretnica se dogodila krajem devedesetih, kada je na dobrotvornom koncertu u crkvi upoznala producenta Matthewa Camerona. Vjenčali su se 1999. godine, a Tajči se okrenula duhovnoj glazbi, održavši s vremenom više od tisuću koncerata diljem američkih crkava.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
S Matthewom je dobila tri sina – Dantea, Evana i Blaisa. Obitelj se iz Los Angelesa preselila u Cincinnati, a potom u Franklin, Tennessee, gdje živi i danas. Tajči je nastavila širiti svoje djelovanje: pokrenula je i vodila TV emisiju "Waking Up in America", postala certificirana životna trenerica (life coach), autorica i blogerica. Činilo se da je napokon pronašla mir i ravnotežu između obitelji, umjetnosti i želje da pomaže drugima.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL/
Najveći test njezine otpornosti stigao je 2017. godine. Njezinom suprugu Matthewu dijagnosticiran je karcinom pluća u četvrtom stadiju. Preminuo je samo devet mjeseci kasnije, u 47. godini života. Tajči je ostala sama s tri sina, suočena s golemom tugom i potrebom da nastavi voditi posao koji je gradila sa suprugom.
| Foto: Lovro Domitrović/PIXSELL
Svoju bol i proces iscjeljenja ponovno je pretočila u kreativnost, otvoreno govoreći o gubitku i tuzi te pružajući utjehu drugima koji prolaze kroz slične situacije. Pokazala je iznimnu snagu, posvetivši se odgoju sinova i pronalazeći novi smisao.
| Foto: JADRANKA JURESKO KERO/PIXSELL
Posljednjih godina sve se češće vraća u Hrvatsku, gdje održava koncerte i radionice. U spomen na supruga, organizira i krstarenja Jadranom kako bi svojim američkim prijateljima pokazala ljepote domovine.
| Foto: promo
Iako desetljećima gradi život s druge strane Atlantika, njezina povezanost s korijenima ostaje neraskidiva. Njezina priča nije samo priča o slavi, već o hrabrosti da se napusti poznato, suoči s najdubljim traumama i izgradi ispunjen život pod vlastitim uvjetima.
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Foto ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA - Boris Scitar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL / ilustrativna fotografija
Foto Blaž Črnič
Foto Lovro Domitrović/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Franjo Matković
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Josip Bistrović/PIXSELL