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SLAVI 56. ROĐENDAN

FOTO Bila je jedna od najvećih zvijezda ovih prostora: Evo kako se mijenjala slavna Tajči

Tatjana Cameron Tajči jedna je od najvećih pop zvijezda ovih prostora s početka 90-ih godina. Karijeru je naglo prekinula, izgradila je život u SAD-u, a posljednjih godina ponovno se sve češće vraća u Lijepu Našu. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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FOTO Bila je jedna od najvećih zvijezda ovih prostora: Evo kako se mijenjala slavna Tajči
Tatjana Cameron, rođena Matejaš, a publici zauvijek urezana u sjećanje kao Tajči, slavi 56. rođendan. Ime koje je postalo sinonim za jednu od najvećih pop senzacija na zalasku Jugoslavije i danas budi nostalgiju, no iza blještavog osmijeha i zarazne energije pjesme "Hajde da ludujemo" krije se kompleksna životna priča o slavi, bijegu, potrazi za vlastitim identitetom, velikoj ljubavi i još većem gubitku. | Foto: YouTube screenshot
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Tatjana Cameron, rođena Matejaš, a publici zauvijek urezana u sjećanje kao Tajči, slavi 56. rođendan. Ime koje je postalo sinonim za jednu od najvećih pop senzacija na zalasku Jugoslavije i danas budi nostalgiju, no iza blještavog osmijeha i zarazne energije pjesme "Hajde da ludujemo" krije se kompleksna životna priča o slavi, bijegu, potrazi za vlastitim identitetom, velikoj ljubavi i još većem gubitku. | Foto: YouTube screenshot
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