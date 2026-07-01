FOTO Bila je jedna od najvećih zvijezda ovih prostora: Evo kako se mijenjala slavna Tajči

No, iza te savršene fasade, Tatjana se osjećala zarobljeno. Godinama kasnije, opisala je kako se osjećala poput te lutke – nasmijana i šutljiva dok su drugi upravljali njezinim pokretima, izgledom i odlukama. Njezin tim vješto je gradio brend, no on je progutao osobu i umjetnicu ispod površine. Život joj se pretvorio u iscrpljujuću rutinu od dva do tri nastupa dnevno, uz rigorozne dijete kako bi zadržala vitku liniju. | Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB