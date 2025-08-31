PRINCEZA DIANA
FOTO Bila je miljenica mnogih, humanitarka i modna ikona, a njezina smrt šokirala je svijet...
Život Diane Frances Spencer, “kraljice srca”, najpoznatije kao Lady Di, dugi je lanac tragedija. U braku s princom Charlesom nije bila sretna, a tragično je izgubila život na današnji dan 1997. Ipak, ostala je zapamćena kao 'kraljica srca', sreću je pronalazila u humanitarnom radu, a i danas je još nazivaju modnom ikonom zbog toga što je svoj stil mogla izraziti ne samo u svečanoj odjeći, već i u onoj ležernoj...