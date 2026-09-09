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NEZABORAVNA 'OTIMAČICA'

FOTO Bila je najveća zvijezda u Hrvatskoj '90-ih: Evo kako Gabriela Spanic sada izgleda

Dvije sestre blizanke razdvoje nakon rođenja, a potom se 20 godina kasnije one ponovno susreću. Priča je to koja je krajem devedesetih godina Hrvate očarala i prikovala za male ekrane. Jedan od glavnih razloga bila je glavna glumica Gabriela Spanic...
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FOTO Bila je najveća zvijezda u Hrvatskoj '90-ih: Evo kako Gabriela Spanic sada izgleda
Gabriela Spanic (51), popularno lice iz sapunica koje su mnogi pratili na malim ekranima kroz godine, oduševila je hrvatsku publiku još u seriji 'Otimačica'. | Foto: BrightSide/Screenshot
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Gabriela Spanic (51), popularno lice iz sapunica koje su mnogi pratili na malim ekranima kroz godine, oduševila je hrvatsku publiku još u seriji 'Otimačica'. | Foto: BrightSide/Screenshot
Komentari 4

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