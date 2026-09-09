FOTO Bila je najveća zvijezda u Hrvatskoj '90-ih: Evo kako Gabriela Spanic sada izgleda

Dvije sestre blizanke razdvoje nakon rođenja, a potom se 20 godina kasnije one ponovno susreću. Priča je to koja je krajem devedesetih godina Hrvate očarala i prikovala za male ekrane. Jedan od glavnih razloga bila je glavna glumica Gabriela Spanic...
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Gabriela Spanic (51), popularno lice iz sapunica koje su mnogi pratili na malim ekranima kroz godine, oduševila je hrvatsku publiku još u seriji 'Otimačica'.
| Foto: BrightSide/Screenshot
Gabriela Spanic (51), popularno lice iz sapunica koje su mnogi pratili na malim ekranima kroz godine, oduševila je hrvatsku publiku još u seriji 'Otimačica'. |
Foto: BrightSide/Screenshot
Gabriela Spanic (51), popularno lice iz sapunica koje su mnogi pratili na malim ekranima kroz godine, oduševila je hrvatsku publiku još u seriji 'Otimačica'.
| Foto: BrightSide/Screenshot
Još veću popularnost stekla je kada se saznala da je podrijetlom iz Hrvatske. Naime, njen djed Antun porijeklom je iz Zagreba, a baka Jelica s otoka Kaprija kod Šibenika. Emigrirali su u Venezuelu nakon Drugog svjetskog rata i dobili njenog oca Kazimira.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Gabriela je u Hrvatskoj bila dva puta, prvi put 2000. godine, u jeku popularnosti, a onda 2021., u pratnji oca i sina Gabriela.
| Foto: PROMO
Na društvenim mrežama otvoreno govori o menopauzi i estetskim zahvatima, a kaže kako ne skriva svoje godine, već pazi na sebe
| Foto: PROMO
Jednom je prilikom objasnila kako žene starije od 40 godina nemaju više prilagodljivu kožu, pa odlazak na estetsku operaciju postaje jedini način da održe svoj mladolik izgled.
| Foto: Instagram
Bila je Miss Venezuele, a priznala je kako joj je struk sada uži nego tada. Operacije su bile bolne, ali čini se kako su se isplatile jer je, kaže, zadovoljna.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto 24sata/Show
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Anteja VidiÄ
Foto Natalija
Foto Natalija
Foto Instagram
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija