FOTO Bio je najpoželjniji roker na svijetu, a pogledajte kako se Axl Rose promijenio kroz godine

Transformacija Axlovog izgleda duboko je podijelila bazu njegovih obožavatelja. Dok jedni brane njegovu odluku da se bori protiv starenja, tvrdeći da svatko ima pravo činiti što želi sa svojim tijelom kako bi se osjećao samopouzdanije, drugi su bili znatno kritičniji. Mnogi smatraju da su zahvati bili nepotrebni i da su ga učinili "neprepoznatljivim", uništivši jedinstveni šarm koji ga je krasio. Pojavile su se i usporedbe s drugim slavnim osobama čije su operacije pošle po zlu, poput glumca Mickeyja Rourkea. | Foto: pixsell/ilsutracija