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BIO I 'POD NOŽ'?

FOTO Bio je najpoželjniji roker na svijetu, a pogledajte kako se Axl Rose promijenio kroz godine

Legendarni Guns N' Roses su debitantski album "Appetite for Destruction" objavili na današnji dan 1987. godine. Pjevač Axl Rose u to je vrijeme slovio kao jedan od najpoželjnijih rokera, a u galeriji pogledajte koliko se promijenio kroz godine.
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Axl Rose and the original Guns N' Roses, just as their career was taking off, on stage at Perkin's Palace in Pasadena, CA on December 28, 1987. Credit: Kevin Estrada / MediaPunch
Na vrhuncu slave, Axl je utjelovljavao sirovu energiju rock 'n' rolla. Fotografije iz razdoblja albuma "Appetite for Destruction" i "Use Your Illusion" prikazuju mršavog mladića oštrih crta lica, istaknutih jagodica i pomalo širokog nosa koji je savršeno pristajao njegovom buntovničkom imidžu. | Foto: Profimedia
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Na vrhuncu slave, Axl je utjelovljavao sirovu energiju rock 'n' rolla. Fotografije iz razdoblja albuma "Appetite for Destruction" i "Use Your Illusion" prikazuju mršavog mladića oštrih crta lica, istaknutih jagodica i pomalo širokog nosa koji je savršeno pristajao njegovom buntovničkom imidžu. | Foto: Profimedia
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