FOTO Bio je najpoželjniji roker na svijetu, a pogledajte kako se Axl Rose promijenio kroz godine

Legendarni Guns N' Roses su debitantski album "Appetite for Destruction" objavili na današnji dan 1987. godine. Pjevač Axl Rose u to je vrijeme slovio kao jedan od najpoželjnijih rokera, a u galeriji pogledajte koliko se promijenio kroz godine.
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Na vrhuncu slave, Axl je utjelovljavao sirovu energiju rock 'n' rolla. Fotografije iz razdoblja albuma "Appetite for Destruction" i "Use Your Illusion" prikazuju mršavog mladića oštrih crta lica, istaknutih jagodica i pomalo širokog nosa koji je savršeno pristajao njegovom buntovničkom imidžu.
| Foto: Profimedia
Na vrhuncu slave, Axl je utjelovljavao sirovu energiju rock 'n' rolla. Fotografije iz razdoblja albuma "Appetite for Destruction" i "Use Your Illusion" prikazuju mršavog mladića oštrih crta lica, istaknutih jagodica i pomalo širokog nosa koji je savršeno pristajao njegovom buntovničkom imidžu.
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Foto: Profimedia
Na vrhuncu slave, Axl je utjelovljavao sirovu energiju rock 'n' rolla. Fotografije iz razdoblja albuma "Appetite for Destruction" i "Use Your Illusion" prikazuju mršavog mladića oštrih crta lica, istaknutih jagodica i pomalo širokog nosa koji je savršeno pristajao njegovom buntovničkom imidžu.
| Foto: Profimedia
Njegov je izgled bio jednako važan dio brenda Guns N' Roses kao i rifovi Slasha ili Duffov bas. No, nakon raspada klasične postave benda, Rose se povukao iz javnosti. Godinama je radio na dugo iščekivanom albumu "Chinese Democracy", a to razdoblje, koje obožavatelji nazivaju "godinama u divljini", obavijeno je velom tajne.
| Foto: YouTube/screenshot
Kada se početkom 2000-ih konačno počeo pojavljivati u javnosti, svijet je bio šokiran. Pred njima nije stajao onaj isti mršavi roker. Njegovo lice bilo je znatno punije, koža zategnutija i glađa, a crte lica djelovale su izmijenjeno. Transformacija je bila toliko upečatljiva da su mnogi mediji i obožavatelji odmah posumnjali na intervenciju estetske kirurgije. Nagla promjena, osobito nakon duge stanke, dala je plodno tlo za glasine koje ga prate do danas.
| Foto: YouTube/screenshot
Iako Axl Rose nikada nije službeno potvrdio većinu zahvata, estetski kirurzi i stručnjaci koji su komentirali njegov izgled u medijima uglavnom se slažu da je malo vjerojatno da je riječ samo o prirodnom procesu starenja.
| Foto: YouTube/screenshot
Na popisu navodnih procedura koje se najčešće spominju nalazi se nekoliko ključnih zahvata. Facelifting, odnosno zatezanje lica, često se navodi kao objašnjenje za zategnutu kožu bez bora i opuštenosti, što je neuobičajeno za muškarca u njegovim godinama.
| Foto: YouTube/screenshot
Transformacija Axlovog izgleda duboko je podijelila bazu njegovih obožavatelja. Dok jedni brane njegovu odluku da se bori protiv starenja, tvrdeći da svatko ima pravo činiti što želi sa svojim tijelom kako bi se osjećao samopouzdanije, drugi su bili znatno kritičniji. Mnogi smatraju da su zahvati bili nepotrebni i da su ga učinili "neprepoznatljivim", uništivši jedinstveni šarm koji ga je krasio. Pojavile su se i usporedbe s drugim slavnim osobama čije su operacije pošle po zlu, poput glumca Mickeyja Rourkea.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Zanimljivu alternativnu teoriju ponudili su neki fanovi na internetskim forumima. Oni smatraju da se ne radi o drastičnim operacijama poput faceliftinga, već o kombinaciji manje invazivnih metoda poput botoksa i kemijskih pilinga, te prirodnih promjena. Ističu da riđokosi ljudi ponekad stare drugačije, često gubeći obrve i doživljavajući promjene u teksturi kože, što bi moglo objasniti dio promjena. Bez obzira na to koja je teorija točna, ostaje činjenica da je njegov izgled postao jednako kontroverzan kao i njegova glazba.
| Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL
Usred svih nagađanja, rasprava i analiza, Axl Rose uglavnom je ostao nijem. Poput mnogih zvijezda koje se odluče na estetske korekcije, on o toj temi jednostavno ne govori. Njegova šutnja samo je dodatno rasplamsala maštu javnosti i medija. Jedina glasina koja se tvrdoglavo provlači godinama jest da je još u devedesetima priznao operaciju nosa, no ni za to ne postoji čvrsta, javna potvrda.
| Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL
Foto Tomislav Miletić/PIXSELL
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto CHRISTOPHER PIKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto CHRISTOPHER PIKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Jakub Porzycki/REUTERS
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Jakub Porzycki/REUTERS
Foto YouTube/screenshot