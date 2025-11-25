FOTO Biste li je prepoznali? Evo kako danas izgleda Esmeralda

Ovo je iz Esmeralde, pričala je pokazujući odjeću iz legendarne sapunice Leticia Calderón (57), meksička zvijezda koja je utjelovila glavno lice iz istoimene telenovele, novinarki Martini Validžić.

Glumica je podigla zeleni kostim i dodala kako misli da ga je nosila kada je išla u Sloveniju.

Leticia Calderón bila je jedna od najpopularnijih lica 90-ih, a kružile su i urbane legende da su se plačale mise kako bi njen lik Esmeralde napokon progledao.

Foto: HRT

- Sjećam se posjeta Hrvatskoj, bilo je fantastično. Prvi put sam tad otputovala u istočnu Europu. Iskreno, nisam znala niti gdje sam. Bila sam godinama usredotočena na svoj posao. A kada sam došla i kada su me onako dočekali, nisam mogla vjerovati. Jasno, u Meksiku me prepoznaju na ulici. Ali ne tako euforično - rekla je.

Dodaje kako je čula da su fanovi skupljali novac za njenu operaciju i da je jedan dječak skupljao odjeću za njenog sina. Kaže kako ima mnogo anegdota, a ispričala je nekoliko najdražih.

- Postojao je jedan dječak koji je bolovao od leukemije. Rekao je kako mu je posljednja želja da me upozna. Posjetili smo ga, poljubila sam ga, dala sam mu dar, a nakon tjedan dana je umro - prisjeća se i dodaje kako joj je bilo veliko zadovoljstvo što je ostvarila san jednog dječaka.