FOTO Biste li je prepoznali? Evo kako je Miss Universe Hrvatske izgledala prije nekoliko godina

U travnju je Hrvatska dobila svoju novu Miss Universe, Lauru Gnjatović, koja će predstavljati Lijepu Našu u studenome u Tajlandu. Ona radi na Hitnoj kao medicinska sestra, studira, a i bavi se sportom...
Laura je aktualna Miss Universe Hrvatske, koja će 21. studenog predstavljati Hrvatsku na prestižnom svjetskom izboru u Bangkoku.
Svakodnevno nosi uniformu medicinske sestre i iza sebe već ima devet spašenih života.
'Zajedno sa svojim timom - to nam je zadatak - spašavati ljudske živote. Za to smo svakodnevno tamo. To nam je na kraju dana posao. Ako ne obavljamo svoj posao, nismo zadovoljni' rekla je Laura za IN Magazin.
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto PR / Direkcija Miss Universe Hrvatske
Laura je ponosna i na svoje sportske uspjehe. Prije nekoliko godina bila je odbojkašica Zadra. Ovako je tada izgledala.
Kasnije je profesionalno počela igrati za Ženski odbojkaški klub Dubrovnik.
Posebno se ističe njezina visina, s obzirom na to da je Laura visoka čak 191 centimetar.
U svibnju je objavila i da se zaručila.
