LAURA GNJATOVIĆ

FOTO Biste li je prepoznali? Evo kako je Miss Universe Hrvatske izgledala prije nekoliko godina

U travnju je Hrvatska dobila svoju novu Miss Universe, Lauru Gnjatović, koja će predstavljati Lijepu Našu u studenome u Tajlandu. Ona radi na Hitnoj kao medicinska sestra, studira, a i bavi se sportom...
FOTO Biste li je prepoznali? Evo kako je Miss Universe Hrvatske izgledala prije nekoliko godina
Laura je aktualna Miss Universe Hrvatske, koja će 21. studenog predstavljati Hrvatsku na prestižnom svjetskom izboru u Bangkoku. | Foto: Instagram
Laura je aktualna Miss Universe Hrvatske, koja će 21. studenog predstavljati Hrvatsku na prestižnom svjetskom izboru u Bangkoku.
