FOTO Bojao se da neće dočekati djecu kako odrastaju, a danas je Zvonimir lakši i pun života...

Sa 169 kilograma krenuo je na put promjene, a svojom energijom zadivio je trenere i gledatelje. U samo nekoliko tjedana pokazao je odlučnost, brzinu i ogromnu želju za promjenom zbog najveće motivacije - obitelji
Zvonimir (34) iz Kloštar Ivanića, veterinarski tehničar i bušač tla, u 'Životu na vagi', odlučio je u potpunosti preokrenuti svoj život.
Zvonimir (34) iz Kloštar Ivanića, veterinarski tehničar i bušač tla, u 'Životu na vagi', odlučio je u potpunosti preokrenuti svoj život.
Njegov najveći strah nije bio vezan uz izgled, nego uz ono najvrjednije - obitelj. Bojao se da neće moći dovoljno dugo biti uz djecu i pomagati im dok odrastaju
U show je ušao sa 169,3 kilograma, a na finalnom vaganju imao je 116,2 kilograma.
Tijekom cjelog putovanja u poplarnom showu, najveći mu je motiv bila obitelj, jer želi biti uz svoju djecu i pokazati im da nikad nije kasno za promjene.
