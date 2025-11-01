Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Transformacija koja nije stala na vagi

FOTO Bojao se da neće dočekati djecu kako odrastaju, a danas je Zvonimir lakši i pun života...

Sa 169 kilograma krenuo je na put promjene, a svojom energijom zadivio je trenere i gledatelje. U samo nekoliko tjedana pokazao je odlučnost, brzinu i ogromnu želju za promjenom zbog najveće motivacije - obitelji
FOTO Bojao se da neće dočekati djecu kako odrastaju, a danas je Zvonimir lakši i pun života...
Zvonimir (34) iz Kloštar Ivanića, veterinarski tehničar i bušač tla, u 'Životu na vagi', odlučio je u potpunosti preokrenuti svoj život.  | Foto: RTL
1/82
Zvonimir (34) iz Kloštar Ivanića, veterinarski tehničar i bušač tla, u 'Životu na vagi', odlučio je u potpunosti preokrenuti svoj život.  | Foto: RTL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025