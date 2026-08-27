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FOTO Brooks u nikad dubljem dekolteu pokazala bradavice...

Američka manekenka Brooks Nader obukla je haljinu s nikad dubljim dekolteom, a pritom se nije ni potrudila sakriti bradavice
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FOTO Brooks u nikad dubljem dekolteu pokazala bradavice...
Brooks Nader, američka manekenka i glumica, objavila je čitav niz fotki na kojima se zabavlja u haljini s dubokim dekolteom, a od toliko zabave zaboravila je da joj haljina otkriva bradavice. | Foto: screenshoot/Instagram
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Brooks Nader, američka manekenka i glumica, objavila je čitav niz fotki na kojima se zabavlja u haljini s dubokim dekolteom, a od toliko zabave zaboravila je da joj haljina otkriva bradavice. | Foto: screenshoot/Instagram
Komentari 5

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