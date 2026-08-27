FOTO Brooks u nikad dubljem dekolteu pokazala bradavice...

Američka manekenka Brooks Nader obukla je haljinu s nikad dubljim dekolteom, a pritom se nije ni potrudila sakriti bradavice
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Brooks Nader, američka manekenka i glumica, objavila je čitav niz fotki na kojima se zabavlja u haljini s dubokim dekolteom, a od toliko zabave zaboravila je da joj haljina otkriva bradavice.
| Foto: screenshoot/Instagram
Brooks Nader, američka manekenka i glumica, objavila je čitav niz fotki na kojima se zabavlja u haljini s dubokim dekolteom, a od toliko zabave zaboravila je da joj haljina otkriva bradavice. |
Foto: screenshoot/Instagram
Brooks Nader, američka manekenka i glumica, objavila je čitav niz fotki na kojima se zabavlja u haljini s dubokim dekolteom, a od toliko zabave zaboravila je da joj haljina otkriva bradavice.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
- Sretna djevojka - napisala je Brooks na fotografiji na kojoj se jasno vidi kako uživa na bajkovitom travnjaku.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Manekenka i glumica bila je u društvu svojih prijateljica, a sve su imale vrlo slične haljine.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Brooks je poznata po svojim oskudnim izdanjima s kojima uvijek ugodno iznenadi svoje pratitelje na društvenim mrežama.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Na društvenim mrežama Brooks, poznata po tome da se često fotografira u izazovnim izdanjima, dijeli prizore s ljetovanja.
Fotografi su je nedavno 'ulovili' u Saint-Tropezu u oskudnoj haljinici...
| Foto: AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE
... a svi su se pitali je li ispod nje imala gaćice.
| Foto: AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE
Nove fotografije sa Sardinije dokazale su još jednom kako se Brooks ničega ne srami, pa se tako pred svojim roditeljima i sestrom sunčala i kupala u toplesu.
| Foto: CIAO, MIBA
Foto CIAO, MIBA
Foto ABACA/ABACA
Foto ABACA/ABACA
Zgodna Brooks pokazala je i ranije savršene noge i čvrstu guzu u bijelim vrućim hlačicama.
| Foto: Instagram
Duboki dekolte do pupka otkrio je i njen isklesani trbuh
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Brooks već dugo nosi nadimak 'kraljica bikinija', a na društvenim mrežama često opravdava taj status svojim brojnim golišavim fotografijama.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia / ilustrativna fotografija
Foto Yara Nardi
Foto NINO, LELE
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto XNY/starmaxinc.com
Nedavno je uživala u Hrvatskoj, a nije propustila svoje pratitelje 'počastiti' novim golišavim outifitima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Gonzalo Fuentes