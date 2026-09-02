FOTO Bujna Claudia pokazala raskošne grudi i mini struk: 'Za tebe bih ratovao kao Odisej'

Za Claudiu RIvier ljeto još nije gotovo. Bujna Slavonka oduševila je fanove novim fotografijama s mora na kojima, okupana suncem, pozira u jednodijelnom kupaćem koji je istaknuo njene bujne grudi i min struk...
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Jednodijelni kupaći sa dubokim dekolteom i prorezima na bokovima, istaknuo je njenu figuru pješčanog sata
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Jednodijelni kupaći sa dubokim dekolteom i prorezima na bokovima, istaknuo je njenu figuru pješčanog sata |
Foto: Instagram/Claudia Rivier
Jednodijelni kupaći sa dubokim dekolteom i prorezima na bokovima, istaknuo je njenu figuru pješčanog sata
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Njene fotografije redovno oduševljavaju fanove, a jedan joj je poručio da bi za nju ratovao kao Odisej
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Prije par dana odjenula je oskudni nude body s potpuno otvorenim leđima i dubokim izrezima koji su naglasili njezine obline.
| Foto: Instagram
Claudia se ni nekoliko dana ranije nije previše zamarala slojevima. Tad je odabrala crni čipkasti komplet s halterima, visokim čarapama i prozirnim rukavicama te uz njega poručila kako su 'najbolje stvari u životu jednostavne'.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
A nedavno se od ovih visokih temperatura rashladila u kristalno čistom moru.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Stajala je u plićaku okrenuta leđima prema kameri, a zatim zavodljivo pogledala preko ramena. Dugu crnu kosu skupila je u visoki rep, dok su sunce i tirkizno more odradili ostatak ljetne kulise.
| Foto: instagram
More je ubrzo zamijenila cestom i crvenim sportskim motorom. Na njega je sjela u crnom čipkastom bodiju s dubokim dekolteom te visokim čipkastim čarapama.
| Foto: Instagram
Claudia Rivier, odnosno 'bujna Slavonka' kako joj tepaju fanovi, postala je poznata zahvaljujući svojim prirodnim oblinama i bujnim grudima, što je privuklo pažnju i svjetskih medija.
| Foto: Instagram
Otvoreno je govorila o svom tijelu te ultrazvukom dokazala da su njezine grudi prirodne, bez ikakvih umjetnih dodataka poput silikona.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Claudia je objasnila da je veličina njezina poprsja rezultat debljine i građe tijela, te da joj to ne predstavlja fizički problem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram/Claudia Rivier
Foto Instagram