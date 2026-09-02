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ZAVODLJIVA U KUPAĆEM

FOTO Bujna Claudia pokazala raskošne grudi i mini struk: 'Za tebe bih ratovao kao Odisej'

Za Claudiu RIvier ljeto još nije gotovo. Bujna Slavonka oduševila je fanove novim fotografijama s mora na kojima, okupana suncem, pozira u jednodijelnom kupaćem koji je istaknuo njene bujne grudi i min struk...
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FOTO Bujna Claudia pokazala raskošne grudi i mini struk: 'Za tebe bih ratovao kao Odisej'
Jednodijelni kupaći sa dubokim dekolteom i prorezima na bokovima, istaknuo je njenu figuru pješčanog sata | Foto: Instagram/Claudia Rivier
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Jednodijelni kupaći sa dubokim dekolteom i prorezima na bokovima, istaknuo je njenu figuru pješčanog sata | Foto: Instagram/Claudia Rivier
Komentari 10

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