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ODUŠEVILA PRATITELJE

Tia Jurčić nakon vjenčanja ima lijepu vijest: 'Ponosna sam...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Tia Jurčić nakon vjenčanja ima lijepu vijest: 'Ponosna sam...'
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Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Tia Jurčić nedavno je imala bajkovito vjenčanje s bivšim NBA košarkašem, a sada je podijelila sretne vijesti

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Tia Jurčić ponovno je oduševila pratitelje, nedugo nakon glamuroznog vjenčanja s bivšom NBA zvijezdom Kennyjem Smithom. Tia je, naime, objavila emotivnu vijest na Instagramu kako je njezin sin Domenick krenuo u srednju školu, a objava je vrlo brzo skupila lavinu čestitki.

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Tia Jurčić i njen Kenny Smith uplovili su u bračnu luku, a sad imaju novi razlog za slavlje
Foto: Instagram

- Kako smo tako brzo stigli ovdje? Tako sam ponosna na mladića u kojeg si izrastao, Domi. Danas počinje potpuno novo poglavlje. Prvi dan srednje škole. Idemo, Domi! Volim te, mama - napisala je u opisu ispod fotografije.

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Njezina objava oduševila je pratitelje te su se mnogi od njih javili u komentarima kako bi čestitali Domenicku. 

- Sa srećom. Divan je! - napisala je jedna pratiteljica.

VJENČANJE U SAD-U Tia Jurčić povjerila je Hrvatima bitne detalje svog velikog dana
Tia Jurčić povjerila je Hrvatima bitne detalje svog velikog dana
Foto: Instagram

Podsjetimo, Tia se nedavno udala u luksuznom resortu The Resort at Pelican Hill u Newport Coastu, gdje je zablistala u elegantnoj vjenčanici bez naramenica i s dugim velom. Mladoženja Kenny Smith odabrao je bijeli sako i crne hlače, a ceremonija je bila prepuna emotivnih trenutaka, a posebno se istaknuo onaj kada ju je njen očuh, Ljubo Jurčić, dopratio do oltara. 

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Tijekom večeri uslijedili su i plesovi koji su raznježili uzvanike, mladenka je zaplesala s očuhom te sa sinom Domenickom, kojeg je dobila u braku s košarkašem Chrisom Warrenom. Za te su prilike odabrane pjesme 'We Are Family' grupe Sister Sledge i 'My Girl' The Temptationsa.

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