Obavijesti

Galerija

Komentari 1
POŽALILA ZAHVATE

FOTO Charlotte iz serije "Seks i grad" priznala je korekcije lica, pogledajte kako se mijenjala

Američka glumica Kristin Davis najpoznatija je kao elegantna, romantična i optimistična Charlotte York iz kultne serije "Seks i grad". Iako je tijekom karijere ostvarila brojne filmske i televizijske uloge, upravo joj je ta serija donijela svjetsku slavu, nominacije za prestižne nagrade i status televizijske ikone. Danas slavi 61. rođendan.
Catch-22 Premiere - Hollywood
Rođena 23. veljače 1965. u Boulderu, u američkoj saveznoj državi Colorado, Davis je odmalena pokazivala interes za glumu. Nakon završetka studija glume na sveučilištu Rutgers, preselila se u New York gdje je u početku radila kao konobarica i pokušavala se probiti na sceni. | Foto: Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS
1/24
Rođena 23. veljače 1965. u Boulderu, u američkoj saveznoj državi Colorado, Davis je odmalena pokazivala interes za glumu. Nakon završetka studija glume na sveučilištu Rutgers, preselila se u New York gdje je u početku radila kao konobarica i pokušavala se probiti na sceni. | Foto: Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026