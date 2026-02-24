FOTO Charlotte iz serije "Seks i grad" priznala je korekcije lica, pogledajte kako se mijenjala

Američka glumica Kristin Davis najpoznatija je kao elegantna, romantična i optimistična Charlotte York iz kultne serije "Seks i grad". Iako je tijekom karijere ostvarila brojne filmske i televizijske uloge, upravo joj je ta serija donijela svjetsku slavu, nominacije za prestižne nagrade i status televizijske ikone. Danas slavi 61. rođendan.
Rođena 23. veljače 1965. u Boulderu, u američkoj saveznoj državi Colorado, Davis je odmalena pokazivala interes za glumu. Nakon završetka studija glume na sveučilištu Rutgers, preselila se u New York gdje je u početku radila kao konobarica i pokušavala se probiti na sceni.
Prve značajnije televizijske uloge ostvarila je početkom 90-ih, a veći proboj dogodio joj se ulogom negativke Brooke Armstrong Campbell u seriji "Melrose Place".
Ipak, presudni trenutak karijere dogodio se 1998. godine kada je dobila ulogu Charlotte York u seriji "Seks i grad". Serija je postala je globalni fenomen, redefinirala prikaz žena na televiziji i otvorila teme o ljubavi, prijateljstvu i ženskoj neovisnosti.
Davis je za svoju ulogu bila nominirana za nagradu Emmy i Zlatni globus, a zajedno s kolegicama osvojila je priznanje Women in Film Lucy Award.
Charlotte York, lik koji je tumačila, bio je kontrast drugim junakinjama – tradicionalna, romantična i idealistična, ali istodobno snažna i odlučna. Upravo je ta kombinacija učinila Charlotte jednim od najomiljenijih likova serije.
Nakon završetka serije, Davis je ponovno utjelovila Charlotte u filmskim nastavcima "Seks i grad" i "Seks i grad 2". Prvi film postigao je ogroman komercijalni uspjeh, zaradivši više od 400 milijuna dolara diljem svijeta.
Kao Charlotte York pojavila se i u seriji "And Just Like That..." kroz tri sezone. Nove sezone bile su svojevrsni nastavak serije "Seks i grad", a kada je objavljena prva epizoda, Davis je bila u centru pažnje javnosti radi estetskih zahvata.
Paralelno s glumačkom karijerom, okušala se i kao producentica, osobito na projektima koji promiču humanitarne teme.
Glumica je priznala da je bila na plastičnim operacijama te da je koristila botoks te filere, no kasnije je to požalila. Ispričala je kako je htjela izgledati mlađe, no filere je uklonila te se vratila njegovanju prirodnijeg izgleda.
Za razliku od glamurozne Charlotte, privatni život Kristin Davis obilježen je diskrecijom i osobnim izazovima. Otvoreno je govorila o svojoj borbi s alkoholizmom, ističući kako je s alkoholom došla u doticaj vrlo rano zbog kulture odrastanja na američkom jugu. Danas se smatra osobom u oporavku i često naglašava važnost mentalnog zdravlja i osobne odgovornosti.
Godine 2011. posvojila je kćer, a 2018. i sina. Majčinstvo opisuje kao svoju najvažniju životnu ulogu. S obitelji živi u Los Angelesu, nastojeći djeci osigurati stabilno i što normalnije djetinjstvo, daleko od pretjerane medijske pozornosti.
Davis je poznata i po svom aktivizmu, osobito u zaštiti slonova i borbi protiv ilegalne trgovine bjelokosti. Njezin angažman nadahnuo je i neke profesionalne projekte, uključujući filmove s humanitarnom pozadinom.
