Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Divlje pčele

RTL 20:15

Cvita čuje od Katarine da je Zora trudna. Dok se oporavlja u samostanu, Domazeta grize savjest što je ostavio Katarinu prije vjenčanja.

La Promesa

HRT1 13:20

Toño impresionira Manuela dijelom koji je izradio uz Enorinu pomoć, ali prešuti da je ideja bila njezina. María Fernández oprosti se od Samuela.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim shvati da ubojica poznaje policijske procedure i da radi unutar sustava. Frank Matson koristi svoju poziciju kako bi manipulirao dokazima. Dok ga tim pokušava naći, Matson otme Voighta.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Serhat izbacuje Ebru iz hotela i jasno joj daje do znanja da zna sve o njezinim ilegalnim radnjama. Sukob između Zeynep i Ebru eskalira pred majkom Refikom, otkrivajući bolne istine i duboke obiteljske rane. Dok se obitelj raspada iznutra, Mustafa u panici traži Azru i na kraju je pronalazi u teškom stanju.

Crno more

NOVA TV 18:10

Istraga se nastavlja, a neočekivani trag otvara sumnju na događaje iz prošlosti. Eleni se sve teže nosi s mogućnošću da je cijeli život živjela u laži. Esme počinje povezivati činjenice koje je godinama potiskivala.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Gerardo pozove Alberta na groblje kako bi posjetio suprugin grob. Tijekom posjeta Cristina poljubi Alberta. Bárbara fotografija taj trenutak. Fotografija se ubrzo proširi i dođe do Ane.