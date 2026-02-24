Doznajte što vas očekuje ovog utorka 24. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
Divlje pčele
RTL 20:15
Cvita čuje od Katarine da je Zora trudna. Dok se oporavlja u samostanu, Domazeta grize savjest što je ostavio Katarinu prije vjenčanja.
La Promesa
HRT1 13:20
Toño impresionira Manuela dijelom koji je izradio uz Enorinu pomoć, ali prešuti da je ideja bila njezina. María Fernández oprosti se od Samuela.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim shvati da ubojica poznaje policijske procedure i da radi unutar sustava. Frank Matson koristi svoju poziciju kako bi manipulirao dokazima. Dok ga tim pokušava naći, Matson otme Voighta.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:30
Serhat izbacuje Ebru iz hotela i jasno joj daje do znanja da zna sve o njezinim ilegalnim radnjama. Sukob između Zeynep i Ebru eskalira pred majkom Refikom, otkrivajući bolne istine i duboke obiteljske rane. Dok se obitelj raspada iznutra, Mustafa u panici traži Azru i na kraju je pronalazi u teškom stanju.
Crno more
NOVA TV 18:10
Istraga se nastavlja, a neočekivani trag otvara sumnju na događaje iz prošlosti. Eleni se sve teže nosi s mogućnošću da je cijeli život živjela u laži. Esme počinje povezivati činjenice koje je godinama potiskivala.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Gerardo pozove Alberta na groblje kako bi posjetio suprugin grob. Tijekom posjeta Cristina poljubi Alberta. Bárbara fotografija taj trenutak. Fotografija se ubrzo proširi i dođe do Ane.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+