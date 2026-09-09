FOTO Coco T je u minijaturnom bikiniju jedva prekrila grudi pa pokazala bujnu stražnjicu

Supruga repera Ice T-a ponosno pokazuje svoje obline na društvenim mrežama. Coco Austin objavila je seksi fotografije iz bazena u bikiniju, a na jednoj je iz bazena provirila i njena stražnija za koju tvrdi da je prirodna
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Coco Austin ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama seksi fotografijama u bikiniju, na kojima je u prvom planu njezina slavna stražnjica, ali i bujne grudi.
| Foto: Instagram
Coco Austin ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama seksi fotografijama u bikiniju, na kojima je u prvom planu njezina slavna stražnjica, ali i bujne grudi. |
Foto: Instagram
Coco Austin ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama seksi fotografijama u bikiniju, na kojima je u prvom planu njezina slavna stražnjica, ali i bujne grudi.
| Foto: Instagram
Supruga repera Ice-T-ja pozirala je uz bazen u minijaturnom bikiniju, a njezine obline ponovno su potaknule interes javnosti.
| Foto: Instagram
Austin već godinama tvrdi da je njezina stražnjica potpuno prirodna, dok priznaje da je grudi povećala implantatima.
| Foto: Instagram
Stražnjica je prava, ali grudi su umjetne. Njih sam povećala kada sam imala 18 godina, ali moja stražnjica je 100 posto prirodna, rekla je 2011. godine.
| Foto: Instagram
Glumica i starleta Nicole Austin, poznatija kao Coco, proslavila se objavljivanjem golišavih fotografija na društvenim mrežama, a slavi potpomaže i brak s reperom Tracyjem Marrowom, poznatijim kao Ice-T.
| Foto: Instagram
Coco Austin je na Instagramu prošlog mjeseca objavila niz fotografija na kojima pozira u minijaturnim tangicama. No kako je njena stražnjica prekrila dijelove tangica, neki su na prvi pogled, mislili da ne nosi gaćice.
| Foto: Instagram
Komplimenti su se nizali, a Coco je nakon toga objavila još jednu seriju fotki u seksi izdanju.
| Foto: Instagram
Coco i reper u sretnom su braku od 2002. godine. Njihova veza od samog je početka pod povećalom javnosti, no uspjeli su demantirati sve one koji su sumnjali u njihovu dugovječnost. Njihov je odnos od početka prkosio predrasudama, ponajviše zbog 21-godišnje razlike u godinama i različitog podrijetla.
| Foto: Instagram
Slavni je par u lipnju 2024. godina bio u Zagrebu gdje je na Šalati Ice-T nastupio sa svojim bendom Body Count. Coco T svojedobno su zamijenili i s bivšom hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović.
| Foto: Coco/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram