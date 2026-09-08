Vijest je oduševila i budućeg djeda, Dragana Kojića Kebu koji je komentirao: 'Ako je istina, nema kantara koji može izmjeriti moju sreću i radost'
Igor Kojić i djevojka Nikolina Šaponja postat će roditelji: Hvala Bogu, sve je kako treba
Igor Kojić (39) i njegova djevojka Nikolina Šaponja (27) očekuju dijete. Sretnu vijest za Blic je potvrdio i sam Igor.
- Istina je, hvala na čestitkama, hvala Bogu sve je kako treba - rekao je.
Ta vijest je najviše iznenadila pjevača Dragana Kojića Kebu, Igorovog oca.
Nazvali su ga novinari Kurira, a pitao ih je otkud im ta vijest.
- Ovo mora da je skrivena kamera, ali ako je istina, nema kantara koji može izmjeriti moju sreću i radost. Igora nisam vidio petnaest dana. Ako je to što ste mi rekli točno, nitko nije sretniji od mene - rekao je pjevač.
Nije htio ulaziti u detalje, ali nije skrivao koliko voli svoju buduću snahu Nikolinu, o kojoj je govorio samo lijepe riječi.
- Nikolina je jedna prelijepa, dobra, fina i odgojena djevojka iz divne obitelji - poručio je.
Podsjetimo, Igor je bio u braku sa Severinom Vučković, a nakon nje oženio je pjevačicu i Influencericu Sofiju Dacić. Nikolinu je javnost upoznala nakon što je ponijela titulu prve pratilje na izboru za Miss Primorsko-goranske županije. Nakon manekenske karijere, okušala se okušala i u politici.
Bila je glasnogovornica Foruma mladih SDP-a i članica Savjeta mladih Grada Rijeke, a lani se našla u središtu unutarstranačkog sukoba tijekom lokalnih izbora u Rijeci.
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