FOTO Tepih Met Gale je vidio (gotovo) sve: Pogledajte neka od najneobičnijih izdanja

Za Cardi B, koja je poznata po odvažnim i često golišavim izdanjima, ovo je bio iznenađujuće "zatvoren" look na Met Gali 2019. godine. Ipak, njezina grimizna kreacija dizajnera Thoma Brownea bila je sve samo ne suzdržana. Haljina je uključivala impresivan kružni šlep dug više od tri metra, ukrašen s čak 30.000 komada perja, dok je cijeli izgled bio zaokružen odgovarajućim perlicama ukrašenim pokrivalom za glavu. No, najneobičniji i najluksuzniji detalj svakako su bili ukrasi optočeni rubinima ukupne vrijednosti 44 karata, procijenjeni na oko 250.000 dolara. | Foto: Jennifer Graylock