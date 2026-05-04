FOTO Tepih Met Gale je vidio (gotovo) sve: Pogledajte neka od najneobičnijih izdanja

Met Gala će večeras ponovno pretvoriti Metropolitan Museum of Art u spektakularnu modnu pozornicu kakva se rijetko viđa. Ovaj legendarni događaj okuplja najveće zvijezde pop kulture, modne ikone i kreativne vizionare, koji svojim pojavama brišu granice između umjetnosti i mode
Uoči Met Gale 2026. prisjetili smo se nekih od najneobičnijih izdanja zvijezda proteklih godina. Ako je cilj bio privući poglede, onda je Jared Leto 2019. godine to postigao bez ikakve sumnje. Na Met Gali pojavio se u upečatljivoj grimiznoj haljini modne kuće Gucci, no pravi šok uslijedio je kroz neobičan dodatak – jezivo realističnu repliku vlastite glave koju je nosio poput modnog rekvizita.
Bella Hadid 2017. godine je zablistala na Met Gali u prozirnom catsuitu modne kuće Alexander Wang.
Pjevačica Katy Perry odavno je poznata po svojoj sklonosti kičastim, razigranim i potpuno neočekivanim modnim izdanjima, a nije razočarala ni na Met Gali 2019. godine. Njezina Moschino kreacija inspirirana lusterom doslovno je zasjala na crvenom tepihu, pretvarajući je u pokretni izvor svjetlosti i pažnje.
Godinu ranije, Perry se na crvenom tepihu pojavila s golemim krilima.
Bez obzira pojavljuje li se u ulozi Carrie Bradshaw ili kao ona sama, Sarah Jessica Parker poznata je po svojoj ljubavi prema dramatičnim modnim dodacima, osobito šeširima. Na Met Gala 2018. još je jednom nadmašila očekivanja, pojavivši se u raskošnoj zlatnoj haljini modne kuće Dolce & Gabbana.
No, pravo iznenađenje bio je njezin upečatljivi ukras za glavu, visoki, gotovo skulpturalni šešir ukrašen minijaturnom scenom jaslica.
U potpunosti prigrlivši temu večeri "gilded glamour", supermodel Cara Delevingne doslovno je zasjala u zlatu na Met Gali 2022. godine. U kreaciji modne kuće Dior Haute Couture, pojavila se bez gornjeg dijela odjeće, prekrivena metalik bojom koja je njezino tijelo pretvorila u blistavu, gotovo skulpturalnu formu.
Janelle Monáe je stigla 2023. godine pred fotografe u sofisticiranom crno-bijelom tvid kaputu, slojevito kombiniranom s dramatičnom suknjom širokog obruča. No, pravi trenutak iznenađenja uslijedio je kada je skinula gornji sloj i otkrila potpuno neočekivani kontrast – blistavi bikini prekriven šljokicama.
Pjevačica hita "Say So", Doja Cat, na Met Gali 2023. godine u potpunosti se prepustila mačjoj transformaciji. Inspirirana legendarnom mačkom Choupette, ljubimicom pokojnog dizajnera Karla Lagerfelda, Doja Cat utjelovila je ovu neobičnu muzu kroz upečatljiv couture izgled modne kuće Oscar de la Renta.
Svake godine obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju pojavljivanje Rihanne na Met Gali, znajući da će donijeti nešto potpuno neočekivano. Njezino izdanje iz 2017. nije bilo iznimka, a postalo je jedno od najupečatljivijih u povijesti događaja. U avangardnoj kreaciji modne kuće Comme des Garçons, Rihanna je doslovno utjelovila temu večeri posvećenu dizajnerici Rei Kawakubo i izložbi “Art of the In-Between”. Skulpturalni outfit sastavljen od slojevitih, cvjetnih tekstura djelovao je poput nosive umjetničke instalacije.
Nakon više od dva desetljeća izbivanja s Met Gale, Diana Ross je lani priredila jedan od najupečatljivijih povrataka večeri. Njezin dolazak bio je istinski spektakl, haljina s dramatičnim šlepom dugim gotovo 18 metara, bogato izvezenim imenima njezine djece i unučadi, pretvorila je osobnu priču u veličanstveno modno djelo. Kreacija je nastala u suradnji s njezinim sinom, Evanom Rossom, te nigerijskim dizajnerom Ugom Mozieom.
Lil Nas X je na Met Gali 2023. godine priredio jedan od najodvažnijih i najnezaboravnijih izgleda večeri. Umjesto klasične odjevne kombinacije, doslovno je pretvorio vlastito tijelo u umjetničko djelo. Bio je prekriven srebrnom bojom i tisućama kristala koji su reflektirali svjetlost iz svakog kuta. Iza ove transformacije stoji legendarna vizažistica Pat McGrath i njezin tim, kojima je trebalo punih devet sati kako bi realizirali ovu viziju.
Jared Leto je za svoj izgled na Met Gali 2023. posegnuo za motivom slavne mačke Choupette. Njegova interpretacija bila je razigrana, pomalo nadrealna i u potpunosti u skladu s duhom večeri koji je slavio kreativnost bez granica.
Pjevačica hita "Summertime Sadness", Lana Del Rey, priredila je pravi dramatični trenutak na Met Gali 2024. godine pojavivši se u upečatljivoj, velom prekrivenoj kreaciji modne kuće Alexander McQueen. Inspiracija za ovaj izgled dolazi iz legendarne jesenske kolekcije “Widows of Culloden” iz 2006. godine, koju je osmislio pokojni dizajner Lee Alexander McQueen.
Manekenka Iman je s nevjerojatnom lakoćom iznijela odvažno izdanje dizajnera Harrisa Reeda na Met Gali 2021. godine. Njezin look bio je pravi spektakl. Posebnu pažnju privukao je raskošni ukras za glavu, nalik onima iz kabaretskih i showgirl nastupa, bogato ukrašen perjem koje je stvaralo impresivnu siluetu.
Dokazavši da za prepoznatljivost na crvenom tepihu nije nužno pokazati lice, Kim Kardashian pojavila se na Met Gali 2021. godine u potpuno maskiranom izdanju modne kuće Balenciaga. Njezin outfit prekrivao je cijelo tijelo, od glave do pete, brišući sve vizualne identifikatore i pretvarajući je u gotovo apstraktnu figuru.
Njezin “wet look” iz 2019. posebno se urezao u modnu povijest. Kreacija legendarnog dizajnera Thierryja Muglera izgledala je kao da je upravo izašla iz vode, pripijena, sjajna i gotovo skulpturalna.
Za Cardi B, koja je poznata po odvažnim i često golišavim izdanjima, ovo je bio iznenađujuće "zatvoren" look na Met Gali 2019. godine. Ipak, njezina grimizna kreacija dizajnera Thoma Brownea bila je sve samo ne suzdržana. Haljina je uključivala impresivan kružni šlep dug više od tri metra, ukrašen s čak 30.000 komada perja, dok je cijeli izgled bio zaokružen odgovarajućim perlicama ukrašenim pokrivalom za glavu. No, najneobičniji i najluksuzniji detalj svakako su bili ukrasi optočeni rubinima ukupne vrijednosti 44 karata, procijenjeni na oko 250.000 dolara.
Billy Porter, zvijezda serije "Pose", stigao je na Met Gala 2019. godine na nosiljci koju je nosilo šest muškaraca, pretvarajući dolazak na crveni tepih u pravi performans dostojan faraona.
Golišava izdanja nikada nisu bila strana za Madonnu, no njezino izdanje na Met Gal i 2016. godine još je jednom pomaknulo granice i izazvalo snažne reakcije. U kreaciji modne kuće Givenchy pojavila se u provokativnom izdanju koje je otvoreno isticalo tijelo, pretvarajući modni trenutak u jasnu društvenu poruku.
Za Madonnu, ovaj look nije bio tek estetski izbor, već politička izjava. Na Instagramu je onda istaknula kako društvo i dalje ograničava žene u izražavanju vlastite seksualnosti, osobito s godinama. Prema njezinim riječima, činjenica da mnogi vjeruju kako žena ne bi trebala biti slobodna i odvažna nakon određene dobi pokazuje da i dalje živimo u društvu obilježenom seksizmom.
