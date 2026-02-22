PONOSNE NA SVOJA TIJELA
FOTO Cure, sve vam se vidi kroz ove haljine! Slavne dame vole prozirno, a ne vole grudnjake...
Trend 'golih haljina' je jako popularan u posljednje vrijeme. Brojne slavne dame odlučuju se na prozirne haljine koje otkrivaju sve ili - gotovo sve, pa tako i kakvo donje rublje nose i nose li ga uopće...
Glumica Eleanore Pienta ovih je dana prošetala crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Berlinu.
Glumica Eleanore Pienta ovih je dana prošetala crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Berlinu. |
Glumica Eleanore Pienta ovih je dana prošetala crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Berlinu.
I ona se odlučila za 'golu haljinu' kroz koju se vidjelo donje rublje, kao i to da ne nosi grudnjak...
Pjevačica Dua Lipa je prošetala crvenim tepihom u Berlinu u odvažnoj, po mjeri rađenoj Chanelovoj kreaciji koju potpisuje dizajner Matthieu Blazy. Riječ je o takozvanoj „goloj haljini“ od crne, prozirne čipke i otvoreno pletenog konca koja je malo toga ostavljala mašti.
Popularna pjevačica Domenica Žuvela ponovno je aktivna na glazbenoj sceni, a svoje je obožavatelje obradovala najavom nove pjesme. U intrigantnoj objavi na svom Instagramu, otkrila je isječke sa snimanja spota, najavljujući singl "Pinokio" koji izlazi 17. veljače. No osim toga, u prozirnoj haljini pokazala je i guzu
Severina je za Novu godinu nosila haljinu koja je otkrivala donje rublje
Jelena Rozga je nosila 'prozirnu' haljinu na velikom koncertu u Žminju povodom Valentinova
Evo koje su još slavne dame pozirale u 'golišavim' haljinama
Teyana Taylor
Sydney Sweeney u kombinaciji koja je neke oduševila, a drugi su je oštro kritizirali
Taylor Momsen
Heidi Klum skoro sve pokazala
Charli XCX
Dakota Johnson u čipkastoj kombinaciji
Brooks Nader
Halle Berry na Met Gali privukla puno pozornosti
Kanye West i Bianca Censori izazvali skandal na dodjeli Grammyja
