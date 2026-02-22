Obavijesti

PONOSNE NA SVOJA TIJELA

FOTO Cure, sve vam se vidi kroz ove haljine! Slavne dame vole prozirno, a ne vole grudnjake...

Trend 'golih haljina' je jako popularan u posljednje vrijeme. Brojne slavne dame odlučuju se na prozirne haljine koje otkrivaju sve ili - gotovo sve, pa tako i kakvo donje rublje nose i nose li ga uopće...
76th Berlinale International Film Festival in Berlin
Glumica Eleanore Pienta ovih je dana prošetala crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Berlinu. | Foto: Maryam Majd
