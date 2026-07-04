FOTO David i Victoria Beckham slave 27. godišnjicu braka, evo kako su se mijenjali kroz godine

Iako se njihovo vjenčanje često opisuje kao jedno od najraskošnijih celebrity vjenčanja svog vremena, Victoria je godinama kasnije istaknula kako je javnost stvorila znatno glamurozniju sliku nego što je stvarnost bila. U razgovoru za časopis The Business of Fashion 2022. godine rekla je da je slavlje bilo mnogo intimnije nego što su mediji prikazivali te da su među uzvanicima bili prvenstveno članovi obitelji i najbliži prijatelji. | Foto: Instagram/Victoria Beckham