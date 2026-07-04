FOTO David i Victoria Beckham slave 27. godišnjicu braka, evo kako su se mijenjali kroz godine

David i Victoria Beckham vjenčali su se 4. srpnja 1999. godine u bajkovitom dvorcu Luttrellstown Castle pokraj Dublina u Irskoj, a samo nekoliko fotografija s njihova vjenčanja dostupno je javnosti. U galeriji pogledajte kako se mijenjao slavni par.
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David Beckham i Victoria Beckham slave 27. godišnjicu braka, a i dalje su jedan od najskladnijih slavnih parova na svijetu. Njihovo vjenčanje održano je 4. srpnja 1999. godine u bajkovitom dvorcu Luttrellstown Castle pokraj Dublina u Irskoj, a tijekom zajedničkog života izgradili su obitelj s četvero djece, sinovima Brooklynom, Romeom i Cruzom te kćeri Harper.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
David Beckham i Victoria Beckham slave 27. godišnjicu braka, a i dalje su jedan od najskladnijih slavnih parova na svijetu. Njihovo vjenčanje održano je 4. srpnja 1999. godine u bajkovitom dvorcu Luttrellstown Castle pokraj Dublina u Irskoj, a tijekom zajedničkog života izgradili su obitelj s četvero djece, sinovima Brooklynom, Romeom i Cruzom te kćeri Harper.
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Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
David Beckham i Victoria Beckham slave 27. godišnjicu braka, a i dalje su jedan od najskladnijih slavnih parova na svijetu. Njihovo vjenčanje održano je 4. srpnja 1999. godine u bajkovitom dvorcu Luttrellstown Castle pokraj Dublina u Irskoj, a tijekom zajedničkog života izgradili su obitelj s četvero djece, sinovima Brooklynom, Romeom i Cruzom te kćeri Harper.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Iako se njihovo vjenčanje često opisuje kao jedno od najraskošnijih celebrity vjenčanja svog vremena, Victoria je godinama kasnije istaknula kako je javnost stvorila znatno glamurozniju sliku nego što je stvarnost bila. U razgovoru za časopis The Business of Fashion 2022. godine rekla je da je slavlje bilo mnogo intimnije nego što su mediji prikazivali te da su među uzvanicima bili prvenstveno članovi obitelji i najbliži prijatelji.
| Foto: Instagram/Victoria Beckham
Ceremonija je održana u impresivnom dvorcu iz 15. stoljeća, smještenom na privatnom imanju koje se prostire na više od 220 hektara. Pred svega 29 uzvanika David i Victoria izmijenili su bračne zavjete, a tijekom izricanja sudbonosnog "da" u nebo je pušten golub kao simbol mira i ljubavi. Iznad dvorca vijorila se zastava s inicijalima "V.B.D.", koji su predstavljali Victoriju, Davida i njihovog tada nekoliko mjeseci starog sina Brooklyna.
| Foto: Matthew Fearn/PRESS ASSOCIATION
Nakon ceremonije uslijedilo je veliko svadbeno slavlje na kojem se okupilo oko 230 gostiju. Mladenci su sjedili na prepoznatljivim zlatnim prijestoljima, dok su svoj prvi ples zaplesali uz pjesmu "It Had to Be You" u izvedbi Franka Sinatre.
| Foto: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION
Među uzvanicima našla su se brojna poznata lica. Victoriju su podržale kolegice iz grupe Spice Girls, Geri Halliwell, Melanie Brown, Emma Bunton i Melanie Chisholm, dok su Davidovu stranu predstavljali suigrači iz Manchester Uniteda, među kojima Gary Neville, Dwight Yorke i Ryan Giggs. Među gostima bio je i njihov bliski prijatelj Elton John, koji je prvotno planirao nastupiti na svadbi, no zbog srčanog udara koji je doživio neposredno prije vjenčanja ipak nije mogao zapjevati.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Za svoj veliki dan Victoria je odabrala raskošnu vjenčanicu koju je dizajnirala Vera Wang. Haljina od svilenog materijala u boji šampanjca imala je prepoznatljiv korzet bez naramenica i impresivan šlep dug gotovo šest metara. Cjelokupan izgled upotpunila je dijamantnom tijarom od 18-karatnog zlata koju je izradio britanski draguljar Slim Barrett. Iako je tijara kasnije završila na aukciji, Victoria je sačuvala svoju vjenčanicu te ju je 2018. godine ponovno odjenula u šaljivom videu za British Vogue.
| Foto: Keith Mayhew/Landmark Media / IPA
Posebnu ulogu na ceremoniji imao je njihov sin Brooklyn, koji je samo četiri mjeseca prije vjenčanja stigao na svijet. Kao mali nositelj prstenja bio je odjeven u elegantnu krem kombinaciju usklađenu s Davidovim svijetlim odijelom.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Jedan od detalja koji je obilježio njihovo vjenčanje svakako su legendarne ljubičaste kombinacije koje su mladenci odjenuli za večernje slavlje. Kreacije dizajnera Antonija Berardija postale su dio pop-kulturne povijesti, Victoria je nosila pripijenu ljubičastu haljinu s cvjetnim detaljima, dok je David odabrao dvoredno ljubičasto odijelo s cilindrom u istoj boji. Čak je i mali Brooklyn bio odjeven u ljubičastu odjeću kako bi cijela obitelj izgledala usklađeno.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Godinama kasnije David se kroz smijeh prisjetio tog modnog odabira u emisiji BBC Radio 4 Desert Island Discs. Priznao je kako danas ne može vjerovati da je nosio ljubičasti cilindar te se našalio da su izgledali poput likova iz filma "Glup i gluplji". Victoria je 2021. godine u emisiji Jimmyja Fallona također priznala kako im se tada ta ideja činila izvrsnom te dodala da nisu razmišljali o modnim pravilima, već su se jednostavno željeli dobro zabaviti.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Svadbena torta bila je jednako spektakularna kao i ostatak proslave. Osmislio ju je britanski umjetnik Damien Hirst, a sastojala se od slojeva čokoladne torte i jabuka, ukrašenih zlatnim listićima i zelenilom. Na vrhu se nalazila gotovo naga skulptura mladenaca, dok je natpis "Victoria & David" bio izrađen od dijamantnih ukrasa. Victoria je 2023. godine na društvenim mrežama podijelila snimku na kojoj mladenci sabljom režu tortu prije nego što razmjenjuju poljubac, prisjećajući se tog posebnog dana.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Tijekom godina David i Victoria suočili su se s brojnim izazovima, ali njihova veza ostala je snažna. Gostujući 2024. godine u podcastu SmartLess, David je otkrio da je ključ njihova dugotrajnog braka međusobna podrška.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
- Naravno da nakon toliko godina zajedno postoje usponi i padovi. Svi to znaju. Mi smo imali sreću što smo u tim trenucima uvijek imali jedno drugo - rekao je bivši nogometaš.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Osim što su obnovili bračne zavjete na privatnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo tek nekoliko ljudi, Beckhamovi i danas često obilježavaju godišnjice dijeleći uspomene sa svojim obožavateljima.
| Foto: Instagram royal
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Lauren Rose Goldberg
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Keith Mayhew/Landmark Media / IPA
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Foto Tony Harris/PRESS ASSOCIATION
Foto Aaron Chown
Foto Jaimi Joy
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram/Victoria Beckham
Foto Instagram/Victoria Beckham