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IZDRŽALI BROJNE IZAZOVE

FOTO David i Victoria Beckham slave 27. godišnjicu braka, evo kako su se mijenjali kroz godine

David i Victoria Beckham vjenčali su se 4. srpnja 1999. godine u bajkovitom dvorcu Luttrellstown Castle pokraj Dublina u Irskoj, a samo nekoliko fotografija s njihova vjenčanja dostupno je javnosti. U galeriji pogledajte kako se mijenjao slavni par.
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FOTO David i Victoria Beckham slave 27. godišnjicu braka, evo kako su se mijenjali kroz godine
David Beckham i Victoria Beckham slave 27. godišnjicu braka, a i dalje su jedan od najskladnijih slavnih parova na svijetu. Njihovo vjenčanje održano je 4. srpnja 1999. godine u bajkovitom dvorcu Luttrellstown Castle pokraj Dublina u Irskoj, a tijekom zajedničkog života izgradili su obitelj s četvero djece, sinovima Brooklynom, Romeom i Cruzom te kćeri Harper. | Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
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David Beckham i Victoria Beckham slave 27. godišnjicu braka, a i dalje su jedan od najskladnijih slavnih parova na svijetu. Njihovo vjenčanje održano je 4. srpnja 1999. godine u bajkovitom dvorcu Luttrellstown Castle pokraj Dublina u Irskoj, a tijekom zajedničkog života izgradili su obitelj s četvero djece, sinovima Brooklynom, Romeom i Cruzom te kćeri Harper. | Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
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