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FOTO Diletta Leotta kao da nije ni rodila, pogledajte joj figuru!

Samo tri tjedna nakon što je rodila sina Leonarda, Diletta Leotta ispružila se na kauču u crnom kompletu koji je više nalikovao kupaćem kostimu nego odjeći za dnevni boravak. Da nije sama objavila da je početkom mjeseca rodila drugo dijete, malo tko bi to mogao naslutiti.
FOTO Diletta Leotta kao da nije ni rodila, pogledajte joj figuru!
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