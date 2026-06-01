Teško je povjerovati...
FOTO Diletta Leotta kao da nije ni rodila, pogledajte joj figuru!
Samo tri tjedna nakon što je rodila sina Leonarda, Diletta Leotta ispružila se na kauču u crnom kompletu koji je više nalikovao kupaćem kostimu nego odjeći za dnevni boravak. Da nije sama objavila da je početkom mjeseca rodila drugo dijete, malo tko bi to mogao naslutiti.
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'Vratila se na velika vrata', 'Najljepša mama u Italiji, a možda i na svijetu', 'Apsolutno nevjerojatna', samo su neke od poruka oduševljenih obožavatelja.
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Međutim, uz pohvale pojavile su se i kritike.
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- Prelijepa si, ali za normalne žene, koje su nakon poroda iscrpljene i treba im najmanje šest mjeseci da se vrate u formu, ovo nije lijepa poruka za komuniciranje - napisala je pratiteljica.
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Leotta i njezin suprug, njemački vratar Loris Karius, već imaju kćer Ariju, rođenu u kolovozu 2023. godine, a i tad je njezin brzi povratak staroj figuri bio glavna tema medija i društvenih mreža.
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