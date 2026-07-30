FOTO Djevice su htjele izgubiti nevinost na našem otoku, vole ga swingeri, a Leto doveo 'kult'

Otok je ugostio swingerski party za koji su ulaznice koštale preko 3000 eura, na njemu je sniman bizaran britanski reality 'Virgin Island', a kao savršenu lokaciju za okupljanje svog 'kulta' odabrao ga je i Jared Leto
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Reality show Virgin Island, snimanog na hrvatskom otoku Obonjanu, emitirao se prošle godine. Radi se o britanskom showu, a lokalni mediji ga zovu 'najčudnijim TV esksperimentom ikad'.
| Foto: press
Reality show Virgin Island, snimanog na hrvatskom otoku Obonjanu, emitirao se prošle godine. Radi se o britanskom showu, a lokalni mediji ga zovu 'najčudnijim TV esksperimentom ikad'. |
Foto: press
Reality show Virgin Island, snimanog na hrvatskom otoku Obonjanu, emitirao se prošle godine. Radi se o britanskom showu, a lokalni mediji ga zovu 'najčudnijim TV esksperimentom ikad'.
| Foto: press
U središtu emisije je dvotjedni "radikalni retreat" na otoku Obonjanu u šibenskom arhipelagu, na kojem 12 odraslih osoba koje nikada nisu imale spolni odnos pokušavaju prevladati prepreke vezane uz intimnost.
| Foto: press
Obonjan je poznat i kao otok za svingere. Voditeljica Marina Valmont objavila je niz golišavih reportaža kojima je promovirala Šibenik i otok Obonjan.
Riječ je o reportažama pod nazivom "Gola crvenokosa na hrvatskom swingerskom otoku" i slično.
Svrha projekta promovirati je tzv. "Spicy Island" program koji čeka sve posjetitelje krajem lipnja te početkom srpnja. Riječ je o dnevnim i noćnim zabavama prožetim glazbom, plesom, swinganjem, masažom, nudističkim plažama, toplesom i slično.
| Foto: snimio čitatelj/24sata
Foto Boris Scitar/Vecernji list - ilustrativna fotografija
Kako navode, radi se o eventima na 'privatnom otoku', a cijene se kreću od 200-ak eura pa sve do 3000, a navodno je dosta njih i rasprodano.
| Foto: snimio čitatelj/24sata
Jared Leto je 2019. na otoku organizirao događaj 'Mars Island' na kojem je okupio svoje fanove
| Foto: Twitter
Kasnije je objavio fotografije na kojima se okupljanje izgleda poput kulta i popratio ih opisom: Da, ovo je kult
| Foto: Twitter
Na otoku je tada bio zabranjen alkohol i droga, a posjetitelji su uživali u glazbi, meditirali i slušali Letova obraćanja
| Foto: Twitter
Foto Twitter
Obonjan su 70-ih godina izviđači pretvorili u otok za ljetovanje. Danas je pretvoren u Resort koji, kako tvrde na stranicama, nudi jedinstvenu kombinaciju luksuznog smještaja i netaknute prirode.
| Foto: snimio čitatelj/24sata
U resortu se tijekom ljeta organiziraju razni događaji i usluge s područja glazbe, gastronomije, umjetnosti, sporta te wellnessa.
| Foto: snimio čitatelj/24sata
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Resort je otvoren za bukiranje smještaja od 08.07. do 04.09.2025., navode na stranicama. Ostali datumi dostupni su za grupne evente
| Foto: snimio čitatelj/24sata
Na Obonjanu nema automobila. Do njega tijekom sezone možete doći brodom Zvjezdica koji vozi iz Šibenika.
| Foto: snimio čitatelj/24sata
Foto snimio čitatelj/24sata
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto snimio čitatelj/24sata
Foto Boris Scitar/Vecernji list - ilustrativna fotografija
Foto Boris Scitar/Vecernji list - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Boris Scitar/Vecernji list - ilustrativna fotografija
Foto Boris Scitar/Vecernji list - ilustrativna fotografija
Foto Boris Scitar/Vecernji list - ilustrativna fotografija