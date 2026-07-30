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FOTO Djevice su htjele izgubiti nevinost na našem otoku, vole ga swingeri, a Leto doveo 'kult'

Otok je ugostio swingerski party za koji su ulaznice koštale preko 3000 eura, na njemu je sniman bizaran britanski reality 'Virgin Island', a kao savršenu lokaciju za okupljanje svog 'kulta' odabrao ga je i Jared Leto
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FOTO Djevice su htjele izgubiti nevinost na našem otoku, vole ga swingeri, a Leto doveo 'kult'
Reality show Virgin Island, snimanog na hrvatskom otoku Obonjanu, emitirao se prošle godine. Radi se o britanskom showu, a lokalni mediji ga zovu 'najčudnijim TV esksperimentom ikad'. | Foto: press
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Reality show Virgin Island, snimanog na hrvatskom otoku Obonjanu, emitirao se prošle godine. Radi se o britanskom showu, a lokalni mediji ga zovu 'najčudnijim TV esksperimentom ikad'. | Foto: press
Komentari 2

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